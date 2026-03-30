EU-Kommission stellt 1,5 Milliarden Euro für Verteidigung bereit
- EU stellt 1,5 Milliarden für Verteidigungsindustrie
- Über 700 Millionen für Drohnenabwehr Raketen Munition
- 100 Millionen für Startups und beschränkten Teilebezug
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission stellt 1,5 Milliarden Euro für die Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie zur Verfügung. Das Geld soll insbesondere dem Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland sowie der Aufrüstung in der EU zugutekommen, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Die Zuschüsse für 2026 und 2027 werden demnach am Dienstag öffentlich ausgeschrieben.
So sollen in die Produktion wichtiger militärischer Komponenten wie Drohnenabwehrsystemen, Raketen und Munition mehr als 700 Millionen Euro fließen. Davon sind 260 Millionen Euro für Rüstungsprojekte vorgesehen, die Produktionskapazitäten in Europa und der Ukraine gleichzeitig stärken sollen.
EU-Kommission fördert gemeinsame Beschaffung
Weitere Mittel sind laut Mitteilung für die gemeinsame Beschaffung von Verteidigungsgütern durch mehrere EU-Staaten sowie Verteidigungsprojekte von gemeinsamem Interesse vorgesehen. Hier geht es etwa um Luft- und Raketenabwehrsysteme. Diese sollen einem breiteren Teil der EU zugutekommen und stehen auch Norwegen und der Ukraine offen.
Kleinere Start-ups im Verteidigungsbereich sollen mit dem Ende des vergangenen Jahres vereinbarten Programm zudem mit 100 Millionen Euro gefördert werden. Um zu garantieren, dass vor allem Unternehmen aus EU-Staaten von dem Geld profitieren, sehen die Regeln vor, dass bei geförderten Rüstungsindustrievorhaben nur in sehr begrenztem Rahmen Bauteile aus Partnerstaaten wie den USA bezogen werden dürfen./tre/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 159,1 auf Tradegate (30. März 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -11,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 64,14 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.015,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.130,00EUR was eine Bandbreite von +21,56 %/+52,31 % bedeutet.
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"Schwache Zahlen belasten den Kurs"
Am Aktienmarkt spielen diese Zukunftspläne momentan eine untergeordnete Rolle. Verantwortlich für die schlechte Stimmung sind die Mitte März präsentierten Geschäftszahlen. Im Schlussquartal 2025 verbuchte das Unternehmen einen Umsatzrückgang von über 30 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro. Auch der Gewinn je Aktie schrumpfte im Jahresvergleich deutlich von 10,87 Euro auf 7,22 Euro.
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Die Diskrepanz zwischen operativer Expansion und schwachen Finanzkennzahlen erfordert nun handfeste Beweise für eine Trendwende. Der nächste wichtige Termin für Aktionäre ist der 7. Mai 2026. Dann wird das Management die Ergebnisse für das erste Quartal präsentieren. Analysten rechnen für das Gesamtjahr 2026 aktuell mit einem Gewinn von 39,53 Euro je Aktie sowie einer Dividende von 10,45 Euro. Diese Prognosen müssen sich im Frühjahr zwingend durch ein wieder anziehendes operatives Geschäft bestätigen.
https://www.boerse-express.com/news/articles/rheinmetall-akt…
...einige hier scheinen in ihre Aktie sehr verliebt zu sein...sie hat ja wahrscheinlich auch ordentlich was abgeworfen, trotzdem sollte man immer alles hinterfragen.
Ich bin bei 1.850 raus, sehe woanders mehr Potenzial.