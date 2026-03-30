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    EU-Kommission stellt 1,5 Milliarden Euro für Verteidigung bereit

    Für Sie zusammengefasst
    • EU stellt 1,5 Milliarden für Verteidigungsindustrie
    • Über 700 Millionen für Drohnenabwehr Raketen Munition
    • 100 Millionen für Startups und beschränkten Teilebezug
    EU-Kommission stellt 1,5 Milliarden Euro für Verteidigung bereit
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission stellt 1,5 Milliarden Euro für die Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie zur Verfügung. Das Geld soll insbesondere dem Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland sowie der Aufrüstung in der EU zugutekommen, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Die Zuschüsse für 2026 und 2027 werden demnach am Dienstag öffentlich ausgeschrieben.

    So sollen in die Produktion wichtiger militärischer Komponenten wie Drohnenabwehrsystemen, Raketen und Munition mehr als 700 Millionen Euro fließen. Davon sind 260 Millionen Euro für Rüstungsprojekte vorgesehen, die Produktionskapazitäten in Europa und der Ukraine gleichzeitig stärken sollen.

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    EU-Kommission fördert gemeinsame Beschaffung

    Weitere Mittel sind laut Mitteilung für die gemeinsame Beschaffung von Verteidigungsgütern durch mehrere EU-Staaten sowie Verteidigungsprojekte von gemeinsamem Interesse vorgesehen. Hier geht es etwa um Luft- und Raketenabwehrsysteme. Diese sollen einem breiteren Teil der EU zugutekommen und stehen auch Norwegen und der Ukraine offen.

    Kleinere Start-ups im Verteidigungsbereich sollen mit dem Ende des vergangenen Jahres vereinbarten Programm zudem mit 100 Millionen Euro gefördert werden. Um zu garantieren, dass vor allem Unternehmen aus EU-Staaten von dem Geld profitieren, sehen die Regeln vor, dass bei geförderten Rüstungsindustrievorhaben nur in sehr begrenztem Rahmen Bauteile aus Partnerstaaten wie den USA bezogen werden dürfen./tre/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 159,1 auf Tradegate (30. März 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -11,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 64,14 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.015,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.130,00EUR was eine Bandbreite von +21,56 %/+52,31 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Rheinmetall‑Aktie: Diskussionen über den Einfluss von Papperger‑Äußerungen und Vorstandskäufen auf den Kurs, die fundamentale Debatte Drohnen vs. Panzer und staatliche Aufträge/Profitabilität sowie technische Analyse (RSI/STO überverkauft, mögliches Sinken bis ≈1250 € oder Gegenbewegung).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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