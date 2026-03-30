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    Deutlicher Kurssprung bei der Insmed Aktie - 30.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Insmed Aktie bisher um +5,93 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Insmed Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Insmed Aktie - 30.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Insmed ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der seltenen Krankheiten, bekannt für Arikayce zur Behandlung von NTM-Lungenerkrankungen. Mit starker Marktstellung in den USA und Europa konkurriert es mit Firmen wie Vertex und Gilead. Der Fokus auf inhalative Therapien und seltene Krankheiten bietet Insmed eine einzigartige Marktposition.

    Insmed aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 30.03.2026

    Die Insmed Aktie konnte bisher um +5,93 % auf 134,00 zulegen. Das sind +7,50  mehr als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Der heutige Anstieg bei Insmed konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -13,67 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Insmed Aktie damit um +14,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Insmed einen Rückgang von -12,20 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,09 % geändert.

    Insmed Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,04 %
    1 Monat +5,93 %
    3 Monate -13,67 %
    1 Jahr +80,49 %

    Informationen zur Insmed Aktie

    Es gibt 216 Mio. Insmed Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,67 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Insmed

    Gilead Sciences, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,43 %.

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    Ob die Insmed Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Insmed Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Insmed

    +5,56 %
    +7,63 %
    +2,42 %
    -15,33 %
    +78,87 %
    +724,68 %
    +360,14 %
    +1.203,92 %
    ISIN:US4576693075WKN:A1JJA3



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