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    Ein Toter bei Angriff auf Entsalzungsanlage in Kuwait

    Für Sie zusammengefasst
    • Angriff auf Entsalzungsanlage in Kuwait tötet
    • Zehn kuwaitische Soldaten bei Angriff verletzt
    • Tasnim meldet Israel als Urheber der Angriffe
    Ein Toter bei Angriff auf Entsalzungsanlage in Kuwait
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Bei einem Angriff auf eine Entsalzungsanlage in Kuwait sind offiziellen Angaben zufolge ein Mensch getötet und ein Gebäude beschädigt worden. Das Opfer sei indischer Staatsbürger, hieß es in einer Mitteilung des zuständigen kuwaitischen Ministeriums. Auf der Anlage befinde sich zudem ein Kraftwerk.

    Kuwait, Saudi-Arabien und Katar verurteilten diesen und weitere Angriffe auf Kuwait als "abscheuliche Attacken" des Iran. Zehn kuwaitische Soldaten seien in einem separaten Angriff auf ein Militärlager verletzt worden, hieß es in einer Stellungnahme der Arabischen Liga. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete unter Berufung auf einen Militärsprecher, die Angriffe auf die Entsalzungsanlage seien von Israel durchgeführt worden. Dies sei unter dem Vorwand erfolgt, den Iran zu beschuldigen./mar/DP/stw





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