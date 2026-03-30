Frankfurter Sparkasse mit Rekordergebnis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Frankfurter Sparkasse hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Das Betriebsergebnis nach Bewertung kletterte auf 223,1 Millionen Euro nach 179,0 Millionen Euro im Jahr zuvor, wie das Institut berichtete. Die Bilanzsumme von Hessens größter Sparkasse stieg zum Stichtag um 3,1 Prozent auf 23,4 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb ein Jahresüberschuss von 60 Millionen Euro, der zu einem Drittel in die eigenen Rücklagen und zu zwei Dritteln an die Eigentümerin, die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen geht./ceb/DP/stw



