Sichere Personalausstattung erfordert neue Versorgungsmodelle, nicht nur mehr medizinisches Fachpersonal, so die globale Taskforce

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 30. März 2026 / Ein heute von TruMerit veröffentlichter neuer internationaler Bericht fordert eine grundlegende Neugestaltung der Personaleinsatzmodelle im Gesundheitswesen, um den weltweiten Personalmangel zu beheben und die Patientenversorgung zu stärken. Der Bericht „Safe Staffing Through New Models of Care“ (Sichere Personalbesetzung durch neue Versorgungsmodelle) präsentiert einen systemorientierten Rahmen, der Führungskräften im Gesundheitswesen, Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern dabei helfen soll, die Struktur von Versorgungsteams, die Zusammenarbeit von medizinischem Fachpersonal und den Einsatz von Technologie zur Unterstützung einer sichereren und nachhaltigeren Gesundheitsversorgung zu überdenken.

Der Bericht wurde von einer internationalen Arbeitsgruppe aus Führungskräften des Gesundheitswesens, Regulierungsbehörden, akademischen Experten und klinischen Innovatoren erarbeitet und betont, dass die Lösung des Personalmangels mehr erfordert als nur eine Erhöhung der Zahl der medizinischen Fachkräfte. Stattdessen fordert er eine Modernisierung der Versorgungsmodelle, um Gesundheitsfachkräften zu ermöglichen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, die interprofessionelle Teamarbeit auszuweiten und digitale Gesundheitstechnologien zu integrieren.

„Die weltweite Personalkrise im Gesundheitswesen lässt sich nicht einfach durch die Einstellung weiterer medizinischer Fachkräfte lösen“, sagte Dr. Peter Preziosi, RN, CAE, FAAN, Präsident und CEO von TruMerit. „Eine sichere Personalbesetzung erfordert eine systemische Betrachtung der Art und Weise, wie die Versorgung erfolgt. Dieses Rahmenwerk bietet Entscheidungsträgern und Führungskräften im Gesundheitswesen Orientierungshilfen, um Personalpolitik, Leistungserbringung und Behandlungsergebnisse aufeinander abzustimmen – damit die Pflegeteams die Bedürfnisse der Patienten sicher, nachhaltig und unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten erfüllen können.“