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    OneLayer erweitert seine europäischen Geschäftsaktivitäten und ernennt Sander Teunissen zum Vertriebsleiter EMEA

    OneLayer erweitert seine europäischen Geschäftsaktivitäten und ernennt Sander Teunissen zum Vertriebsleiter EMEA
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    BOSTON, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- OneLayer, der führende Anbieter von privatem LTE/5G-OT-Management und Zero-Trust-Sicherheit, gab heute die Ausweitung seiner Aktivitäten in Europa bekannt, angetrieben durch die starke regionale Nachfrage und mehrere führende Unternehmen auf dem gesamten Kontinent, die die OneLayer-Plattform bereits nutzen. Das Unternehmen verstärkt seine Präsenz, um Organisationen zu unterstützen, die private Mobilfunknetze als kritische Infrastruktur einsetzen.

    OneLayer Logo

    Als Teil dieses Wachstums hat OneLayer Sander Teunissen zum Vertriebsleiter für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) ernannt. Sander Teunissen verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Leitung regionaler Vertriebsorganisationen und in der Skalierung der Lösungsakzeptanz in Unternehmen auf internationalen Märkten. In seiner neuen Funktion wird er sich auf den Ausbau der europäischen Präsenz von OneLayer konzentrieren und Kunden bei der Integration von privatem LTE/5G in ihre kritischen Abläufe unterstützen.

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    „OneLayer verzeichnet in ganz Europa eine zunehmende Wachstumsdynamik, da immer mehr Unternehmen private Mobilfunknetze einführen und eine einheitliche, sichere Methode zur Verwaltung ihrer angeschlossenen Geräte suchen", so Drew Ganther, VP of Sales bei OneLayer. „Sanders Führungsqualitäten und sein kundenorientierter Ansatz werden entscheidend dazu beitragen, dieses Wachstum zu unterstützen und sicherzustellen, dass regionale Organisationen die nötige Transparenz und Sicherheit erhalten."

    Die Plattform von OneLayer spielt bereits eine zentrale Rolle für europäische Kunden in der chemischen Industrie, wo die gerätezentrierte Sicherheit, Beobachtbarkeit und die Orchestrierungsfähigkeiten der Plattform eine nahtlose Integration zwischen privaten Mobilfunk-Implementierungen und der bestehenden Cybersicherheitsinfrastruktur von Unternehmen ermöglichen. Das Unternehmen erfreut sich auch bei Kunden aus der Fertigungs- und Versorgerbranche zunehmender Beliebtheit, die eine skalierbare, anbieterunabhängige Grundlage für ihre privaten LTE/5G-Projekte suchen.

    Parallel dazu arbeitet OneLayer eng mit etablierten Technologiepartnern wie Nokia und Ericsson sowie mit führenden Netzbetreibern und Systemintegratoren zusammen, um private LTE/5G-Implementierungen in komplexen industriellen und kritischen Infrastrukturumgebungen zu unterstützen. Dieser partnerschaftliche Ansatz ermöglicht es OneLayer, sicher in ganz Europa zu skalieren und gleichzeitig den lokalen betrieblichen Anforderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden.

    Die Erweiterung spiegelt das Engagement von OneLayer wider, kritische industrielle und kommunale Organisationen weltweit zu unterstützen und sicherzustellen, dass Unternehmen ihre privaten Mobilfunknetze mit dem gleichen Maß an Kontrolle und Sicherheit betreiben können wie traditionelle IT-Umgebungen.

    Informationen zu OneLayer

    OneLayer bietet fortschrittliches Asset-Management, operative Intelligenz und Zero-Trust-Sicherheit für private LTE- und 5G-Netzwerke. Dank der Technologie können Unternehmen ihre privaten Mobilfunknetze nahtlos verwalten, ohne dass Mobilfunk-Fachwissen erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.onelayer.com.

    Medienkontakt:
    Mor Ben-Horin
    mor.ben.horin@onelayer.com

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2455348/OneLayer_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/onelayer-erweitert-seine-europaischen-geschaftsaktivitaten-und-ernennt-sander-teunissen-zum-vertriebsleiter-emea-302728585.html



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