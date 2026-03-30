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    Ukraine zu Waffenruhe über Ostern bereit

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj bietet vollständige Waffenruhe für Ostern an
    • Feuerpause möglich bei Angriffen auf Energieanlagen
    • Ukraine schlägt Waffenruhe vor und fordert Termin
    Selenskyj - Ukraine zu Waffenruhe über Ostern bereit
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine ist nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj zu einer Waffenruhe über die Ostertage bereit. Dies könne eine vollständige Waffenruhe sein oder eine Feuerpause bei Angriffen auf Energieanlagen, sagte er ukrainischen Medien zufolge.

    "Eine Waffenruhe für Ernährungssicherheit und Energie, also sowohl auf See als auch in der Luft. Vollständig - damit weder Raketen noch Drohnen fliegen. Keine Angriffe auf die Infrastruktur", sagte er im Gespräch mit Journalisten. Die Ukraine habe dies vorgeschlagen, Russland solle einen Termin nennen. Noch besser wäre natürlich eine dauerhafte Waffenruhe.

    Orthodoxes Ostern am 12. April

    Selenskyj sagte nicht, welche Ostertage er meint. Die orthodoxen Kirchen in der Ukraine wie in Russland feiern das Osterfest in diesem Jahr am 12. April - eine Woche nach den westlichen Kirchen.

    In dem seit mehr als vier Jahren dauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine hat es mehrere Versuche gegeben, über Feiertage ein Schweigen der Waffen zu vereinbaren. Meist hatte dies wenig Einfluss auf die Kämpfe. Zuletzt verkündete Russlands Präsident Wladimir Putin 2025 Feuerpausen über Ostern und die Weltkriegsgedenktage im Mai, lehnte aber eine Weihnachts-Waffenruhe ab./fko/DP/nas






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