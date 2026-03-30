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    Schweizer Electronic AG: Vorläufige Zahlen 2025 & Ausblick 2026

    2025 markiert für das Unternehmen eine klare Trendwende: starkes Umsatzplus, verbesserte Profitabilität und solide Bilanz bilden die Basis für ambitioniertes Wachstum 2026.

    Schweizer Electronic AG: Vorläufige Zahlen 2025 & Ausblick 2026
    Foto: Schweizer Electronic AG
    • Umsatz 2025: 173,1 Mio. € (+19,8%); Wachstum getrieben durch Chip‑Embedding‑Technologie und Hochfrequenz‑Leiterplatten; Automotive‑Umsatz +23,7% auf 145,3 Mio. €
    • Bereinigtes EBITDA 2025: 1,7 Mio. € (unbereinigt EBITDA 0,7 Mio. €); belastet durch negativen Produkt-/Kundenmix, höhere Energie‑/Rohstoffkosten und geringere Auslastung in Deutschland
    • Jahresergebnis 2025: +5,0 Mio. € (2024: -9,0 Mio. €); Ergebnis je Aktie +1,32 € (2024: -2,40 €)
    • Liquide Mittel zum 31.12.2025: 23,4 Mio. € (2024: 8,2 Mio. €), maßgeblich durch den Zahlungsmittelzufluss aus dem Anteilsverkauf an Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd., China
    • Bilanzkennzahlen: Eigenkapital 26,7 Mio. € (Eigenkapitalquote 21,4%); Nettoverschuldungsgrad verbessert auf -15,7% (31.12.2024: 62,8%)
    • Ausblick 2026: Umsatzprognose 165–185 Mio. €, bereinigtes EBITDA 3,3–6,0 Mio. €; starke Nachfrage nach Embedding‑Technologie erwartet, gleichzeitig Risiken bei Verfügbarkeit und Preisen von Zuliefermaterialien durch Ausbau der KI‑Infrastruktur

    Der Kurs von Schweizer Electronic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,5200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,09 % im Minus.


    Schweizer Electronic

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    ISIN:DE0005156236WKN:515623





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