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    Merz strebt Rückkehr von 80 Prozent der Syrer an

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz will 80 Prozent der 900.000 Syrer zurück
    • Rückkehr geplant innerhalb der nächsten drei Jahre
    • Pressekonferenz in Berlin mit Ahmed al Scharaa
    Merz strebt Rückkehr von 80 Prozent der Syrer an
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) strebt die Rückkehr von 80 Prozent der mehr als 900.000 Syrer in Deutschland in ihr Heimatland an. "In der längeren Perspektive der nächsten drei Jahre, das ist auch der Wunsch von Präsident Scharaa gewesen, sollen rund 80 Prozent der in Deutschland jetzt sich aufhaltenden Syrerinnen und Syrer zurück in ihr Heimatland kehren", sagte er auf einer Pressekonferenz mit dem syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa in Berlin./mfi/hoe/DP/he



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    Merz strebt Rückkehr von 80 Prozent der Syrer an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) strebt die Rückkehr von 80 Prozent der mehr als 900.000 Syrer in Deutschland in ihr Heimatland an. "In der längeren Perspektive der nächsten drei Jahre, das ist auch der Wunsch von Präsident Scharaa gewesen, sollen …
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