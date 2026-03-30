Rolls-Royce, Ferrari, Bentley: Droht jetzt der Crash am Golf?

Wie lukrativ das Geschäft ist, zeigte Rolls-Royce noch kurz vor Kriegsbeginn. Die BMW-Tochter präsentierte im Februar den Phantom Arabesque, ein Einzelstück für einen Kunden aus Dubai. Das Modell bekam eine von arabischer Architektur inspirierte Motorhaube und ein aufwendig veredeltes Interieur. Ein normaler Phantom kostet laut Reuters ab rund 430.000 Pfund (495.000 Euro). Mit Extras für Kunden aus den Golfstaaten kann sich der Preis aber leicht verdoppeln oder verdreifachen.

Der Iran-Krieg trifft einen der profitabelsten Märkte der Luxusautoindustrie. Reuters zufolge steht der Nahe Osten zwar nur für einen kleineren Teil der Verkäufe vieler Hersteller. Für die Gewinne ist die Region aber besonders wichtig, weil dort viele teure Sondermodelle und maßgeschneiderte Fahrzeuge verkauft werden.

Seit dem Ausbruch des Kriegs am 28. Februar ist das Geschäft deutlich schwieriger geworden. Viele Luxusautohäuser am Golf schlossen vorübergehend. Ferrari und Maserati stoppten ihre Auslieferungen zeitweise. Rolls-Royce erklärte gegenüber Reuters, man beobachte die Lage im Nahen Osten sehr genau. Für Aussagen über längerfristige Folgen sei es aber noch zu früh.

Wie stark die Unsicherheit bremst, zeigt der Händler F1rst Motors in Dubai. Geschäftsführer Chris Bull sagte Reuters, seit der Wiedereröffnung liege der Umsatz etwa 30 Prozent unter dem früheren Niveau. Besonders teure Fahrzeuge mit Preisen von mehr als 1,4 Millionen US-Dollar liefen zwar weiter stabil. Insgesamt kämen aber deutlich weniger Kunden in den Showroom.

Für die Hersteller ist die Situation heikel, weil auch andere Märkte schwächeln. In den Vereinigten Staaten belastet die Zollunsicherheit, in China und Europa ist die Nachfrage eingebrochen. Bentley-Chef Frank-Steffen Walliser nannte den Nahen Osten dennoch den besten Markt der Welt.

Die Sorge wächst

Die VW-Tochter Bentley verkaufte schon vor dem Krieg weniger Fahrzeuge. Andere Hersteller prüfen, ob sie ihre Produktion anpassen müssen. Der frühere Aston-Martin-Chef Andy Palmer nannte die Lage für Premium- und Luxusautobauer eine absolute Katastrophe.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



