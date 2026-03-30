    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari

    Iran-Krieg trifft Luxusautos

    969 Aufrufe 969 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rolls-Royce, Ferrari, Bentley: Droht jetzt der Crash am Golf?

    Der Nahe Osten ist für Luxusautobauer ein Gewinnmotor. Doch der Iran-Krieg bremst Showrooms, Lieferungen und Sonderwünsche. Warum Rolls-Royce, Ferrari und Bentley jetzt besonders nervös werden.

    Für Sie zusammengefasst
    Iran-Krieg trifft Luxusautos - Rolls-Royce, Ferrari, Bentley: Droht jetzt der Crash am Golf?
    Foto: Klaus-Dieter Möbus - imageBROKER

    Der Iran-Krieg trifft einen der profitabelsten Märkte der Luxusautoindustrie. Reuters zufolge steht der Nahe Osten zwar nur für einen kleineren Teil der Verkäufe vieler Hersteller. Für die Gewinne ist die Region aber besonders wichtig, weil dort viele teure Sondermodelle und maßgeschneiderte Fahrzeuge verkauft werden.

    Wie lukrativ das Geschäft ist, zeigte Rolls-Royce noch kurz vor Kriegsbeginn. Die BMW-Tochter präsentierte im Februar den Phantom Arabesque, ein Einzelstück für einen Kunden aus Dubai. Das Modell bekam eine von arabischer Architektur inspirierte Motorhaube und ein aufwendig veredeltes Interieur. Ein normaler Phantom kostet laut Reuters ab rund 430.000 Pfund (495.000 Euro). Mit Extras für Kunden aus den Golfstaaten kann sich der Preis aber leicht verdoppeln oder verdreifachen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    81,50€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    91,39€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Seit dem Ausbruch des Kriegs am 28. Februar ist das Geschäft deutlich schwieriger geworden. Viele Luxusautohäuser am Golf schlossen vorübergehend. Ferrari und Maserati stoppten ihre Auslieferungen zeitweise. Rolls-Royce erklärte gegenüber Reuters, man beobachte die Lage im Nahen Osten sehr genau. Für Aussagen über längerfristige Folgen sei es aber noch zu früh.

    Wie stark die Unsicherheit bremst, zeigt der Händler F1rst Motors in Dubai. Geschäftsführer Chris Bull sagte Reuters, seit der Wiedereröffnung liege der Umsatz etwa 30 Prozent unter dem früheren Niveau. Besonders teure Fahrzeuge mit Preisen von mehr als 1,4 Millionen US-Dollar liefen zwar weiter stabil. Insgesamt kämen aber deutlich weniger Kunden in den Showroom.

    Für die Hersteller ist die Situation heikel, weil auch andere Märkte schwächeln. In den Vereinigten Staaten belastet die Zollunsicherheit, in China und Europa ist die Nachfrage eingebrochen. Bentley-Chef Frank-Steffen Walliser nannte den Nahen Osten dennoch den besten Markt der Welt. 

    Die Sorge wächst

    Die VW-Tochter Bentley verkaufte schon vor dem Krieg weniger Fahrzeuge. Andere Hersteller prüfen, ob sie ihre Produktion anpassen müssen. Der frühere Aston-Martin-Chef Andy Palmer nannte die Lage für Premium- und Luxusautobauer eine absolute Katastrophe.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Iran-Krieg trifft Luxusautos Rolls-Royce, Ferrari, Bentley: Droht jetzt der Crash am Golf? Der Nahe Osten ist für Luxusautobauer ein Gewinnmotor. Doch der Iran-Krieg bremst Showrooms, Lieferungen und Sonderwünsche. Warum Rolls-Royce, Ferrari und Bentley jetzt besonders nervös werden.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     