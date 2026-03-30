BANK OF AMERICA (BOFA) stuft Orsted auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Orsted von 155 auf 180 dänische Kronen angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das politische Risiko für US-Windkraftprojekte auf See nehme ab, schrieb Peter Bisztyga am Montag. Auch das stärkere Geschäft in Europa spreche für die Dänen. Generell sei das Thema Windkraft auf See ein Nutznießer des Iran-Kriegs und dem Streben nach Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Die Bewertung der Orsted-Aktien hält Bisztyga für attraktiv./ag/heVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,87 % und einem Kurs von 20,61EUR auf Tradegate (30. März 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BANK OF AMERICA (BOFA)

Analyst: Peter Bisztyga

Analysiertes Unternehmen: Orsted

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 180

Kursziel alt: 155

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,09 € , was eine Steigerung von +17,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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