Ölpreise ziehen weiter an - Trump droht mit Eskalation im Iran-Krieg

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag mit der Drohung einer Eskalation des Iran-Kriegs durch US-Präsident Donald Trump weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Mai legte um fast zwei Prozent auf 114,76 US-Dollar zu. Zeitweise waren die Notierungen bis auf 116,89 Dollar gestiegen..

Seit Beginn des Iran-Kriegs hat ist die Referenzsorte Brent mittlerweile um etwa 60 Prozent teurer geworden. Auch die Preise anderer Ölsorten zogen seit dem Angriff Israels und der Vereinigten Staaten auf den Iran kräftig an. So kostete ein Barrel der US-Sorte WTI am Montag etwas mehr als 101 Dollar. Rohöl aus den USA ist mehr als 50 Prozent teurer als vor dem Beginn des Kriegs im Nahen Osten.