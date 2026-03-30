Uber greift nach Robotaxi-Zukunft – und kauft sich heimlich ein

Wie aus aktuellen Angaben hervorgeht, hält Uber insgesamt über 56 Millionen Aktien des Unternehmens, was einem Anteil von 5,82 Prozent entspricht. Die Beteiligung ist als passives Investment strukturiert und signalisiert dennoch ein wachsendes strategisches Interesse.

Uber treibt seine Expansion im Zukunftsmarkt autonomer Mobilität voran und hat nun eine Beteiligung an WeRide offengelegt.

Die Grundlage für den Einstieg wurde bereits im September 2024 gelegt, als beide Unternehmen eine strategische Partnerschaft ankündigten, um autonome Fahrzeuge von WeRide in die Uber-Plattform zu integrieren.

Der operative Start erfolgte in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wobei die Zusammenarbeit zunächst klar als kommerzielle Kooperation ohne gegenseitige Kapitalbeteiligung positioniert wurde.

Milliardenmarkt im Visier

Mit der im Mai 2025 angekündigten Investition in Höhe von 100 Millionen US-Dollar vertiefte Uber die Zusammenarbeit deutlich und stellte zugleich die Weichen für eine internationale Expansion.

Die Partner planen, ihr Angebot innerhalb von 5 Jahren auf bis zu 15 zusätzliche Städte auszuweiten. Laut einer damaligen Einreichung von WeRide sollte die Transaktion in der zweiten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen werden, sofern alle üblichen Bedingungen erfüllt werden.

Börse reagiert – Experten bleiben vorsichtig

An den Märkten sorgte die Entwicklung für Bewegung, denn die Aktie von WeRide legte um 3,24 Prozent zu.

Während die Analysten an der Wall Street überwiegend zuversichtlich bleiben und im Schnitt eine klare Kaufempfehlung aussprechen, fällt das Urteil bei Seeking Alpha deutlich verhaltener aus, wo der Konsens aktuell lediglich auf "Halten" steht.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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