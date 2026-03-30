Reiche wirbt für langlaufende Gasverträge

BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsministerin Katherina Reiche wirbt dafür, die Gasversorgung in Deutschland mit langlaufenden Lieferverträgen abzusichern. Nötig seien Vereinbarungen mit möglichst vielen Lieferanten aus unterschiedlichen Bezugsländern.

Die wurden auch bereits getroffen, sagte die CDU-Politikerin: Das bundeseigenen Energieunternehmen Sefe werde eine Ausschreibung für mittelfristige Gaslieferungen im Zeitraum 2027 bis 2036 ankündigen. Das LNG solle überwiegend an Terminals in Nordwesteuropa geliefert werden - insbesondere nach Deutschland, die Niederlande, nach Belgien und Frankreich.