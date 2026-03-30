Börsen Start Update
Börsenstart USA - 30.03. - Dow Jones stark +0,55 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 45.317,70 PKT und gewinnt bisher +0,55 %.
Top-Werte: Walt Disney +2,71 %, Salesforce +2,20 %, American Express +2,12 %, The Home Depot +1,86 %, Merck & Co +1,54 %
Flop-Werte: Caterpillar -2,24 %, Cisco Systems -1,10 %, NVIDIA -0,32 %, Boeing -0,16 %, Unitedhealth Group -0,06 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.132,17 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: Palo Alto Networks +6,57 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +5,15 %, Insmed +4,74 %, Zscaler +3,38 %, PayPal +3,37 %
Flop-Werte: Micron Technology -3,62 %, Marvell Technology -3,29 %, Western Digital -3,22 %, Lam Research -3,11 %, Monolithic Power Systems -2,89 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.375,77 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: Palo Alto Networks +6,57 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +5,15 %, The Trade Desk Registered (A) +4,11 %, TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) +4,09 %, Lyondellbasell Industries +3,86 %
Flop-Werte: Sysco -11,67 %, Boston Scientific -6,66 %, CIENA -6,45 %, Coherent -5,82 %, Comfort Systems USA -5,26 %
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