    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSysco AktievorwärtsNachrichten zu Sysco

    Besonders beachtet!

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sysco Aktie verliert signifikant - 30.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Sysco Aktie bisher Verluste von -11,67 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Sysco Aktie.

    Besonders beachtet! - Sysco Aktie verliert signifikant - 30.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Sysco ist der weltweit größte Foodservice-Großhändler, beliefert Restaurants, Hotels, Kantinen und Gesundheitswesen mit Lebensmitteln, Getränken und Non-Food-Artikeln sowie Logistik- und Supply-Chain-Services. Starke US-Marktstellung, Skalenvorteile und dichtes Vertriebsnetz. Wichtige Wettbewerber: US Foods, Performance Food Group, Gordon Food Service. USP: Größe, Sortimentstiefe, Lieferzuverlässigkeit, IT-gestützte Bestellsysteme.

    Sysco aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 30.03.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Sysco Aktie. Mit einer Performance von -11,67 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    5.866,03€
    Basispreis
    4,48
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.867,23€
    Basispreis
    4,25
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Sysco Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,88 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sysco Aktie damit um -11,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,01 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +11,88 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,34 % geändert.

    Sysco Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,45 %
    1 Monat -20,01 %
    3 Monate +11,88 %
    1 Jahr +4,12 %

    Informationen zur Sysco Aktie

    Es gibt 479 Mio. Sysco Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,25 Mrd.EUR € wert.

    US-Börsen vor erholtem Start


    In einem weiterhin von Nervosität geprägten Umfeld könnten die US-Börsen am Montag im frühen Handel wieder einen Erholungsversuch starten. Nach den deutlichen Kursverlusten, die den Dow Jones Industrial am Freitag nahe 45.000 Punkten auf ein Tief …

    Sysco to Acquire Jetro Restaurant Depot to Expand into Higher-Margin, Growing, and Resilient Cash & Carry Channel


    Transaction Combines Two Complementary Food-Away-From-Home Industry Leaders to Create Preeminent U.S. Multi-Channel Foodservice Distribution Platform Transaction Expected to be Immediately Accretive to Margins, EPS, and Free Cash Flow and Deliver …

    Sysco Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sysco Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sysco Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sysco

    -11,20 %
    -10,34 %
    -18,56 %
    +12,27 %
    +5,06 %
    +0,04 %
    +6,18 %
    +73,26 %
    +447,58 %
    ISIN:US8718291078WKN:859121



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Sysco Aktie verliert signifikant - 30.03.2026 Am heutigen Handelstag muss die Sysco Aktie bisher Verluste von -11,67 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Sysco Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     