Sysco Aktie verliert signifikant - 30.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Sysco Aktie. Mit einer Performance von -11,67 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Sysco ist der weltweit größte Foodservice-Großhändler, beliefert Restaurants, Hotels, Kantinen und Gesundheitswesen mit Lebensmitteln, Getränken und Non-Food-Artikeln sowie Logistik- und Supply-Chain-Services. Starke US-Marktstellung, Skalenvorteile und dichtes Vertriebsnetz. Wichtige Wettbewerber: US Foods, Performance Food Group, Gordon Food Service. USP: Größe, Sortimentstiefe, Lieferzuverlässigkeit, IT-gestützte Bestellsysteme.

Obwohl die Sysco Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,88 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sysco Aktie damit um -11,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,01 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +11,88 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,34 % geändert.

Sysco Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,45 % 1 Monat -20,01 % 3 Monate +11,88 % 1 Jahr +4,12 %

Informationen zur Sysco Aktie

Es gibt 479 Mio. Sysco Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,25 Mrd.EUR € wert.

In einem weiterhin von Nervosität geprägten Umfeld könnten die US-Börsen am Montag im frühen Handel wieder einen Erholungsversuch starten. Nach den deutlichen Kursverlusten, die den Dow Jones Industrial am Freitag nahe 45.000 Punkten auf ein Tief …

Transaction Combines Two Complementary Food-Away-From-Home Industry Leaders to Create Preeminent U.S. Multi-Channel Foodservice Distribution Platform Transaction Expected to be Immediately Accretive to Margins, EPS, and Free Cash Flow and Deliver …

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Ob die Sysco Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sysco Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.