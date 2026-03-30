MORGAN STANLEY stuft AURUBIS AG auf 'Underweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Aurubis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Preisschocks bei Energieträgern und unterbrochene Lieferketten sorgten für höhere Kosten, schrieb Alain Gabriel in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Profitabilität in der Branche hänge aber mehr an der Knappheit an den Rohstoffmärkten als an inflationären Tendenzen. Das gelte aber nur so lange die Nachfrage von Preissteigerungen nicht "zerstört" werde. Die Aktien preisten derzeit eine Abschwächung ein, nicht aber eine Rezession./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 20:00 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 148,6EUR auf Tradegate (30. März 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY
Analyst: Alain Gabriel
Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alain Gabriel
Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
Währung: EUR
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