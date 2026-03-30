MORGAN STANLEY stuft AURUBIS AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Aurubis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Preisschocks bei Energieträgern und unterbrochene Lieferketten sorgten für höhere Kosten, schrieb Alain Gabriel in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Profitabilität in der Branche hänge aber mehr an der Knappheit an den Rohstoffmärkten als an inflationären Tendenzen. Das gelte aber nur so lange die Nachfrage von Preissteigerungen nicht "zerstört" werde. Die Aktien preisten derzeit eine Abschwächung ein, nicht aber eine Rezession./bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 20:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 148,6EUR auf Tradegate (30. März 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY

Analyst: Alain Gabriel

Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 130,00 € , was einem Rückgang von -12,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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