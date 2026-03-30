Mutmaßlicher Russland-Spion in U-Haft
Für Sie zusammengefasst
- In Hagen festgenommener mutmaßlicher Russland-Spion
- Ukrainer laut Bundesanwaltschaft im Auftrag Russlands
- Ermittlungen wegen Ausspähens eines deutschen Kämpfers
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
KARLSRUHE/HAGEN (dpa-AFX) - Ein in Hagen festgenommener mutmaßlicher Russland-Spion ist in Untersuchungshaft. Der Ukrainer soll laut Bundesanwaltschaft im Auftrag eines russischen Geheimdienstes Informationen über einen Mann aus Deutschland gesammelt haben, der sich nach Beginn des russischen Angriffskrieges für ukrainische Streitkräfte an Kampfhandlungen beteiligt hat./kre/DP/zb
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