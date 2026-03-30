Iran will Botschafter nicht aus dem Libanon abziehen

BEIRUT (dpa-AFX) - Trotz einer Ausweisung der Behörden im Libanon will der iranische Botschafter das Land nicht verlassen. Der Botschafter in Beirut werde seine Arbeit fortsetzen und an seinem Einsatzort bleiben, sagte der iranische Außenamtssprecher Ismail Baghai laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Das libanesische Außenministerium wollte sich zu der Angelegenheit auf Nachfrage zunächst nicht äußern.

Das libanesische Außenministerium hatte den iranischen Botschafter im Land Mohammed Resa Scheibani vergangene Woche zur Persona non grata erklärt. Er hätte das Land eigentlich bis gestern verlassen sollen.