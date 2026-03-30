    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlcoa AktievorwärtsNachrichten zu Alcoa

    In 6 Monaten verdoppelt

    545 Aufrufe 545 0 Kommentare 0 Kommentare

    So profitieren Aluminium-Aktien vom Iran-Krieg

    Die Aktien des Aluminium-Riesen Alcoa klettern zum Wochenstart um 11 Prozent. Angriffe auf zwei Staatsproduzenten im Nahen Osten haben die Aluminiumpreise auf den höchsten Stand seit Kriegsbeginn getrieben.

    Für Sie zusammengefasst
    In 6 Monaten verdoppelt - So profitieren Aluminium-Aktien vom Iran-Krieg
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Binnen weniger Stunden haben Angriffe auf zwei Aluminiumhütten im Nahen Osten die globalen Metallmärkte erschüttert. Seit Beginn des Iran-Kriegs sind die Terminkontrakte auf Aluminium um rund zehn Prozent gestiegen – allein am Montag legten die Futures in New York um weitere vier Prozent auf gut 3.300 US-Dollar je Tonne zu. An der Londoner Metallbörse kletterte der Preis zeitweise auf über 3.400 US-Dollar.

    Auslöser war ein Angriff auf die staatlich kontrollierten Produzenten Emirates Global Aluminium und Aluminium Bahrain am vergangenen Samstag. Die iranischen Revolutionsgarden bekannten sich zu den Attacken und bezeichneten beide Unternehmen als Zulieferer des US-Militärs. Der Nahe Osten steht für rund neun Prozent der weltweiten Aluminiumproduktion; Analysten der Bank ANZ sehen vier bis fünf Millionen Tonnen an Exportvolumen als gefährdet an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Norsk Hydro ASA!
    Short
    106,22€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    81,83€
    Basispreis
    1,75
    Ask
    × 8,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Der Aluminium-Versorgungskreislauf ist in eine neue Phase der Störung eingetreten", warnte AZ Global Consulting gegenüber Bloomberg nach den Angriffen. "Es ist klar, dass das System nun plötzlichen Produktionsausfällen ausgesetzt ist – nicht nur allmählichen Engpässen."

    Die Kursreaktionen an den Börsen fielen entsprechend heftig aus. Alcoa, der größte börsennotierte Aluminiumproduzent der westlichen Welt, gewann zeitweise mehr als dreizehn Prozent. In den vergangenen 6 Monaten hat sich die Aktie glatt verdoppelt.

    Auch die Aktie des norwegischen Produzenten Norsk Hydro schoss mehr als 10 Prozent nach oben und erreichte den höchsten Stand seit 3 Jahren. Century Aluminum legte sogar um über zwanzig Prozent zu; auch Constellium und Kaiser Aluminum verbuchten deutliche Aufschläge. Dabei hatte Alcoa seit Kriegsbeginn noch zu den Verlierern gezählt – die Aktie war in den Wochen zuvor um knapp sechs Prozent gefallen, während der S&P 500 rund sieben Prozent einbüßte.

    Aluminium ist nach Stahl das meistverwendete Metall der Welt und steckt in allem – von Getränkedosen über Fahrzeugteile bis hin zu Flugzeugrümpfen. Hält der Preisanstieg an, dürfte das die ohnehin unter hohen Energiekosten leidende Industrie weiter belasten. Analysten schließen nicht aus, dass einzelne Hersteller bei spezialisierten Legierungen in Lieferengpässe geraten könnten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    In 6 Monaten verdoppelt So profitieren Aluminium-Aktien vom Iran-Krieg Die Aktien des Aluminium-Riesen Alcoa klettern zum Wochenstart um 11 Prozent. Angriffe auf zwei Staatsproduzenten im Nahen Osten haben die Aluminiumpreise auf den höchsten Stand seit Kriegsbeginn getrieben.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     