So profitieren Aluminium-Aktien vom Iran-Krieg

Auslöser war ein Angriff auf die staatlich kontrollierten Produzenten Emirates Global Aluminium und Aluminium Bahrain am vergangenen Samstag. Die iranischen Revolutionsgarden bekannten sich zu den Attacken und bezeichneten beide Unternehmen als Zulieferer des US-Militärs. Der Nahe Osten steht für rund neun Prozent der weltweiten Aluminiumproduktion; Analysten der Bank ANZ sehen vier bis fünf Millionen Tonnen an Exportvolumen als gefährdet an.

Binnen weniger Stunden haben Angriffe auf zwei Aluminiumhütten im Nahen Osten die globalen Metallmärkte erschüttert. Seit Beginn des Iran-Kriegs sind die Terminkontrakte auf Aluminium um rund zehn Prozent gestiegen – allein am Montag legten die Futures in New York um weitere vier Prozent auf gut 3.300 US-Dollar je Tonne zu. An der Londoner Metallbörse kletterte der Preis zeitweise auf über 3.400 US-Dollar.

"Der Aluminium-Versorgungskreislauf ist in eine neue Phase der Störung eingetreten", warnte AZ Global Consulting gegenüber Bloomberg nach den Angriffen. "Es ist klar, dass das System nun plötzlichen Produktionsausfällen ausgesetzt ist – nicht nur allmählichen Engpässen."

Die Kursreaktionen an den Börsen fielen entsprechend heftig aus. Alcoa, der größte börsennotierte Aluminiumproduzent der westlichen Welt, gewann zeitweise mehr als dreizehn Prozent. In den vergangenen 6 Monaten hat sich die Aktie glatt verdoppelt.

Auch die Aktie des norwegischen Produzenten Norsk Hydro schoss mehr als 10 Prozent nach oben und erreichte den höchsten Stand seit 3 Jahren. Century Aluminum legte sogar um über zwanzig Prozent zu; auch Constellium und Kaiser Aluminum verbuchten deutliche Aufschläge. Dabei hatte Alcoa seit Kriegsbeginn noch zu den Verlierern gezählt – die Aktie war in den Wochen zuvor um knapp sechs Prozent gefallen, während der S&P 500 rund sieben Prozent einbüßte.

Aluminium ist nach Stahl das meistverwendete Metall der Welt und steckt in allem – von Getränkedosen über Fahrzeugteile bis hin zu Flugzeugrümpfen. Hält der Preisanstieg an, dürfte das die ohnehin unter hohen Energiekosten leidende Industrie weiter belasten. Analysten schließen nicht aus, dass einzelne Hersteller bei spezialisierten Legierungen in Lieferengpässe geraten könnten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



