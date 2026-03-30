Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 30.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
RWE
Tagesperformance: +3,97 %
Tagesperformance: +3,97 %
Platz 1
Performance 1M: +0,71 %
Performance 1M: +0,71 %
Brenntag
Tagesperformance: +3,08 %
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 2
Performance 1M: +11,79 %
Performance 1M: +11,79 %
Bayer
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 3
Performance 1M: -8,67 %
Performance 1M: -8,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
wallstreetONLINE-Forum: Bayer-Sentiment gemischt. Positive Impulse durch EU‑Zulassung Kerendia, Pipeline-Potenzial und Berichte über Barclays‑Overweight (Ziel 48€). Kritische Stimmen zu Monsanto‑Akquisition/Governance sowie politischer Risiken. Kursentwicklung der letzten 14 Tage in den Beiträgen nicht quantifiziert; konkrete 14‑Tage-Änderung lässt sich hier nicht ableiten.
BASF
Tagesperformance: +2,81 %
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 4
Performance 1M: +9,01 %
Performance 1M: +9,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Auf wallstreetONLINE ist BASF gemischt bewertet: positives Signal durch Batterie-Strategie und den 100%-erneuerbaren-Verbundstandort in Zhanjiang, potenzielle Profitabilität ab ca. 2028–2030. Risiko: China-Überkapazitäten und lange Amortisationszeiten. Sinkende Kosten für Batteriespeicher stützen das Umfeld, aber fundamentale Profitabilität bleibt umstritten. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht genannt.
E.ON
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 5
Performance 1M: -5,75 %
Performance 1M: -5,75 %
Merck
Tagesperformance: +2,52 %
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 6
Performance 1M: -17,78 %
Performance 1M: -17,78 %
Vonovia
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 7
Performance 1M: -26,05 %
Performance 1M: -26,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Vom wallstreetONLINE-Forum kommt ein gemischtes Sentiment zu Vonovia: Unterbewertung wird diskutiert (60% des Marktwerts ≈ 31 Euro vs Buchwert; Kurs spiegelt Buchwerte teils nicht wider). Positive Fundamentaltrend (steigende Mieterträge, Dividende, Cashflow, Portfoliowert; sinkende Verschuldung) vs. Risikofaktoren (hohe Verschuldung, Berliner Enteignungs-/Regulierungssorgen). Deutsche Bank: Hold, Ziel 28 Euro. 14-Tage-Kursentwicklung: nicht angegeben.
DHL Group
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 8
Performance 1M: -11,48 %
Performance 1M: -11,48 %
Scout24
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 9
Performance 1M: -11,92 %
Performance 1M: -11,92 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 10
Performance 1M: -5,68 %
Performance 1M: -5,68 %
SAP
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 11
Performance 1M: -16,31 %
Performance 1M: -16,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes SAP-Sentiment. Kurzfristig Abwärtsrisiken durch Kriegsauswirkungen; einige kaufen bei Dip, andere erwarten weitere Rücksetzer. Technisch: Boden um ca. 120 € wird diskutiert, 160–170 € als Verkaufsziel. Fundamentale Sicht: Cloud-Umstellung dürfte Wachstum liefern; Hana-Umstellung kann Margen stützen. Dividende ~2,5 € plus Aktienrückkäufe; ARP-Themen. 14-Tage-Verlauf: kein konkreter Prozentwert; insgesamt volatil, Langfristpotenzial bleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Fresenius
Tagesperformance: +2,28 %
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 12
Performance 1M: -13,81 %
Performance 1M: -13,81 %
Hannover Rueck
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 13
Performance 1M: +0,82 %
Performance 1M: +0,82 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 14
Performance 1M: -22,06 %
Performance 1M: -22,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall ist gemischt. Skepsis gegenüber Bewertung und zukünftigen Margen; einzelne Beiträge halten den Titel für überbewertet. Andere sehen Potenzial durch Drohnen, europäische Verteidigungskooperationen und neue Waffensysteme sowie höhere Verteidigungsausgaben. Politische Kritik zur Regierung/Verteidigungspolitik. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: konkrete Zahl nicht genannt.
Münchener Rück
Tagesperformance: +2,21 %
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 15
Performance 1M: -5,50 %
Performance 1M: -5,50 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 16
Performance 1M: +3,47 %
Performance 1M: +3,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Boerse
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend bearish bis vorsichtig neutral: Der Abverkauf seit dem Hoch um 251 ist deutlich, viele setzen Short-Ziele um 230/220 Euro, während 240 als nächstes Supportlevel gilt. Einige sehen erst bei 220–235 Long-Chancen. Kurzfristig bleibt das Sentiment riskant; Fundamentaldaten der Deutschen Börse werden als stabil beschrieben. Kursentwicklung der letzten 14 Tage tendenziell negativ.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Boerse eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 38,46%
|PUT: 61,54%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -23,08 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte