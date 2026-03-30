Aktien mit extremer Performance im DAX am 30.03.2026

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WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes SAP-Sentiment. Kurzfristig Abwärtsrisiken durch Kriegsauswirkungen; einige kaufen bei Dip, andere erwarten weitere Rücksetzer. Technisch: Boden um ca. 120 € wird diskutiert, 160–170 € als Verkaufsziel. Fundamentale Sicht: Cloud-Umstellung dürfte Wachstum liefern; Hana-Umstellung kann Margen stützen. Dividende ~2,5 € plus Aktienrückkäufe; ARP-Themen. 14-Tage-Verlauf: kein konkreter Prozentwert; insgesamt volatil, Langfristpotenzial bleibt.