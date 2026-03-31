Palo Alto CEO warnt: "Müssen KI mit KI bekämpfen - kein fairer Kampf"

Lücke von Anthropic sorgt für Ängste

Brisant wird die Entwicklung durch ein jüngstes Datenleck. Interne Dokumente von Anthropic deuten auf ein neues Modell namens "Mythos" hin, das anderen KI-Systemen im Bereich Cyberfähigkeiten deutlich überlegen sein soll. Noch ist das System nicht veröffentlicht, doch allein die Aussicht darauf hat gereicht, um die Märkte zu erschüttern.

Ein Sprecher des Konzerns sagte nach der Schließung der Lücke: "Wir entwickeln ein universell einsetzbares Modell mit bedeutenden Fortschritten in den Bereichen logisches Denken, Programmierung und Cybersicherheit. Angesichts seiner Leistungsfähigkeit gehen wir bei der Veröffentlichung sehr behutsam vor." So behutsam, dass Anleger Vergangenen Freitag Cyber-Security-Aktien erneut auf Talfahrt schickten.

KI funktioniert in beide Richtungen

Durch das Datenleck bei Anthropic wird ein strukturelles Problem sichtbar: die Asymmetrie zwischen Angriff und Verteidigung. Während ein einzelner Angreifer künftig ganze Angriffskampagnen automatisieren kann, müssen Verteidiger jede einzelne Schwachstelle absichern. "Die Modelle kennen keine Ruhepausen, sie skalieren und müssen nur einmal korrekt sein. Die Verteidiger müssen jedes Mal korrekt sein", erklärt Arora. Aktuell sieht der Chef von Palo Alto ein ungleiches Kräfteverhältnis, das die Branche vor enorme Herausforderungen stellt.

Genau diese Dynamik hatte zuletzt unmittelbare Folgen an der Börse. Cybersecurity-Aktien gerieten unter Druck, weil Investoren befürchten, dass klassische Sicherheitsansätze nicht mehr ausreichen könnten. Gleichzeitig entsteht jedoch eine neue Investmentthese: Wenn Angriffe durch KI exponentiell zunehmen, steigt auch die Notwendigkeit für noch leistungsfähigere Verteidigungssysteme.

"KI mit KI bekämpfen"

Arora sieht die Lösung paradoxerweise genau dort, wo das Problem entsteht: in der KI selbst. "Wir müssen KI mit KI bekämpfen", sagt er. Zudem ergänzte Arora: "Was diesen Moment so besonders macht, ist nicht nur die Leistungsfähigkeit, es ist die Asymmetrie, und die begünstigt momentan den Angreifer. Ein einzelner Angreifer kann nun Kampagnen durchführen, für die früher ganze Teams nötig waren. Die Modelle kennen keine Ruhepausen, sie skalieren und müssen nur einmal korrekt sein. Die Verteidiger müssen jedes Mal korrekt sein. Das ist kein fairer Kampf."

Klassische Sicherheitsarchitekturen müssten durch intelligente Systeme ergänzt werden, die Bedrohungen in Echtzeit erkennen und automatisiert darauf reagieren können. Entscheidend sei dabei ein ganzes Ökosystem aus Sensoren, Datenplattformen und integrierten Sicherheitslösungen, das über Jahre aufgebaut wurde, schlägt Arora vor um die Lage wieder ins Gleichgewicht zu bringen. .

Die Lage bleibt angespannt

Die kommenden Monate könnten entscheidend werden. Sollten die angekündigten KI-Modelle tatsächlich auf den Markt kommen, dürfte sich das Kräfteverhältnis im Cyberraum spürbar verschieben. Gleichzeitig steigt der Druck auf Unternehmen und Staaten, ihre digitale Infrastruktur neu abzusichern.

Mein Tipp: Kursrücksetzer übertrieben

Für Anleger eröffnet sich damit ein komplexes Bild. Kurzfristig sorgt die Unsicherheit für Volatilität und Druck auf die Bewertungen. Langfristig jedoch könnte sich ein neuer Superzyklus im Cybersecurity-Sektor entwickeln – getrieben von genau den Risiken, die aktuell für Nervosität sorgen.

KI-Modelle von Anthropic oder ChatGPT könnten somit nicht die Cyber-Security-Branche überflüssig machen, sondern sie könnten zusammen der Branche noch effiktivere Schutzmechanismen entwickeln.

Für Investoren bedeutet das: Die Branche steht möglicherweise nicht vor einem Niedergang, sondern vor ihrer nächsten Evolutionsstufe.