Cyber-Angreifer im Vorteil
Palo Alto CEO warnt: "Müssen KI mit KI bekämpfen - kein fairer Kampf"
Drastische Warnung und abstürzende Aktien: Die Cybersecurity-Welt steht vor einem Wendepunkt. Neue KI-Modelle könnten Angreifern einen gefährlichen Vorsprung verschaffen und die Spielregeln an der Börse neu schreiben.
- KI-Modelle könnten Angreifern einen Vorsprung geben
- Asymmetrie begünstigt Angreifer und erschwert Schutz
- Volatile Kurse und neue Chancen für KI-gestützte Abwehr
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Warnung kommt von ganz oben. Nikesh Arora, Chef von Palo Alto Networks, zeichnet ein Szenario, das Investoren aufhorchen lässt: Künstliche Intelligenz entwickelt sich nicht nur zum Schutzschild, sondern zunehmend zur Angriffswaffe.
Im Zentrum der Sorge stehen dabei die neuesten Modelle von Anthropic und OpenAI. Deren Fähigkeiten wachsen rasant und mit ihnen die Möglichkeit, Schwachstellen automatisiert und in großem Stil auszunutzen. "Die Leistungsfähigkeit der fortschrittlichsten Modelle ist nicht länger theoretisch", warnt Arora. Systeme, die Sicherheitslücken erkennen, analysieren und ausnutzen, könnten bald flächendeckend zum Einsatz kommen.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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