Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
HENSOLDT
Tagesperformance: +5,81 %
Tagesperformance: +5,81 %
Platz 1
Performance 1M: -11,79 %
Performance 1M: -11,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: In den letzten 14 Tagen rutschte der Hensoldt-Kurs von ca. 117€ auf ca. 66€ (-44%), Unterstützung bei 66–67€; weitere Marken bei 54€ und 40€. Fundamentale/technische Einschätzungen: Rüstungsumfeld belebt Bewertungen, Hensoldt wird als innovativ gesehen, doch Leerverkäufer-Interesse und geopolitische Unsicherheiten belasten die kurzfristige Entwicklung.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -5,40 %
Tagesperformance: -5,40 %
Platz 2
Performance 1M: -5,43 %
Performance 1M: -5,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Laut dem wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu SUESS MicroTec gemischt. Kurzfristig melden Nutzer Auftrieb (Kurs von ca. 52 auf 62; Rebound). Langfristig belasten Übergangsjahr 2025/26, Margenrückgang (Bruttomarge ca. 35,7%, EBIT-Marge ca. 13%), negativer Free Cashflow und Dividendenkürzung. KI-Wachstum bleibt Potenzial; viele rechnen dennoch mit Kursanstieg, bleiben aber skeptisch.
Jenoptik
Tagesperformance: +3,47 %
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 3
Performance 1M: -4,65 %
Performance 1M: -4,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment: Positiv wirkt die CEO-Nachfolge (Dominic Dorfner von Semikron Danfoss) und die Erhöhung der Dividende auf 0,40 EUR je Aktie, plus 2026‑Ziele und stabile Margen um 18,4%. Kritisch wird die Dividenden-Nachhaltigkeit diskutiert. Zu Kursbewegungen heute bzw. der 14‑tägigen Performance gibt es keine konkreten Aussagen; die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist nicht angegeben.
1&1
Tagesperformance: +3,43 %
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 4
Performance 1M: -5,51 %
Performance 1M: -5,51 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 5
Performance 1M: -3,05 %
Performance 1M: -3,05 %
SAP
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 6
Performance 1M: -16,31 %
Performance 1M: -16,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes SAP-Sentiment. Kurzfristig Abwärtsrisiken durch Kriegsauswirkungen; einige kaufen bei Dip, andere erwarten weitere Rücksetzer. Technisch: Boden um ca. 120 € wird diskutiert, 160–170 € als Verkaufsziel. Fundamentale Sicht: Cloud-Umstellung dürfte Wachstum liefern; Hana-Umstellung kann Margen stützen. Dividende ~2,5 € plus Aktienrückkäufe; ARP-Themen. 14-Tage-Verlauf: kein konkreter Prozentwert; insgesamt volatil, Langfristpotenzial bleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,61 %
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 7
Performance 1M: +49,81 %
Performance 1M: +49,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zu SMA Solar Technology herrscht gemischtes Sentiment. Technisch deuten Beiträge 2/8 auf Widerstandsdruck, Beitrag 4 auf Aufwärtsdrang. Fundamental reicht die Bandbreite von Wachstumspotenzial durch die Energiekrise (Beitrag 3) bis zu einer desaströsen Bilanz (Beitrag 5/7). Beitrag 1: Die Analysten werden auch optimistischer, heute stufen zwei hoch, ODDO BHF auf 43 € und Metzler buy auf 52 €. 14-Tage-Performance nicht angegeben; 2025-Bericht kommt. Kurzfristig Aufwärtsdrang, Risiko bleibt.
AIXTRON
Tagesperformance: -2,54 %
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 8
Performance 1M: +23,64 %
Performance 1M: +23,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Anleger-Sentiment zu Aixtron im wallstreetONLINE-Forum bleibt gemischt. Positive Impulse durch Kursziel-Erhöhungen (ODDO BHF 36 EUR; Morgan Stanley 35 EUR) sowie Hinweise auf AUO-/Malaysia-Projekt und MicroLED-Bezüge deuten auf Aufwärts-Potenzial. Gleichzeitig Sorgen um Auslastung bzw. Personalabbau in Europa; Short-Seller-Positionen teils abgebaut (Walleye 0,57%). 14-Tage-Veränderung nicht angegeben; insgesamt eher vorsichtig optimistisch.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,53 %
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 9
Performance 1M: -3,95 %
Performance 1M: -3,95 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 10
Performance 1M: -13,63 %
Performance 1M: -13,63 %
Bechtle
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 11
Performance 1M: -20,13 %
Performance 1M: -20,13 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte