Der „X937 Surveillance + Intercom AI Monitor" von Akuvox wird mit dem iF Design Award 2026 ausgezeichnet

Die Akuvox X937 setzt neue Maßstäbe für Smart-Intercom-Monitore. Als professionelle Sicherheitsanlage vereint sie über ihr 15,6-Zoll-Display umfassende Überwachungsfunktionen und intelligente Intercom-Funktionen. Dank KI-gestützter Sprachinteraktion gewährleistet sie ein nahtloses Erlebnis für alle Nutzer. Basierend auf Klarheit, Vertrauen und intuitiver Steuerung minimieren die großformatige Benutzeroberfläche und die optimierte Hierarchie der X937 die Einarbeitungszeit und machen komplexe Sicherheitsdaten auf einen Blick verständlich.

XIAMEN, China, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Akuvox, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Türsprechanlagen sowie Smart-Home-Produkten und -Lösungen, gibt mit Stolz bekannt, dass das X937, sein führender 15,6-Zoll-Monitor mit Überwachungs- und Türsprechanlagen-Funktionen sowie KI-Technologie, mit dem renommierten iF Design Award 2026 in der Kategorie „User Experience" (UX) ausgezeichnet wurde. Diese weltweite Anerkennung würdigt die nahtlose Verschmelzung von erstklassigem UX-Design mit modernster Smart-Intercom-Technologie.

Wie genau erreicht die X937 diese Fortschritte?

Nahtlose NVR- und Überwachungsintegration über einen intelligenten Intercom-Monitor

Die X937 fungiert als zentraler Überwachungs-Hub und lässt sich mit NVRs von Drittanbietern integrieren, um bis zu 25 Live-Feeds auf seinem 15,6-Zoll-Bildschirm anzuzeigen. Sie ermöglicht Benutzern, umfassende Videoüberwachung neben Echtzeit-Videoanrufen und Türzugang von einem einzigen, zentralen Hub aus zu verwalten. Entscheidend ist, dass die Integration von NVRs von Drittanbietern das Situationsbewusstsein der Bewohner erheblich verbessert und die Sicherheit zu Hause auf ein proaktiveres Niveau hebt.

LLM-gesteuerter KI-Sprachassistent für intuitive Intercom-Steuerung

Ausgestattet mit einem LLM-gestützten KI-Sprachassistenten ermöglicht die Akuvox X937 die Interaktion in natürlicher Sprache. Diese intuitive, benutzerfreundliche Steuerung macht eine Einarbeitungszeit überflüssig und macht die erweiterte Intercom-Verwaltung für jedermann zugänglich.

Android 14-GMS-Zertifizierung: Erweiterbarkeit des Smart-Intercom-Ökosystems

Als eine der wenigen Android 14-Gegensprechanlagen, die von Google Mobile Services (GMS) zertifiziert sind, lässt sich die X937 in das umfangreiche Android-Ökosystem integrieren. Nutzer können über Google Play auf Millionen von Apps zugreifen und das Gerät so in einen Streaming-Hub, Kochassistenten oder Musikplayer verwandeln – und damit die Grenzen des Smart-Intercom neu definieren.

Leistungsstarke Intercom-Hardware: 6 TOPS NPU und audiovisuelle Exzellenz

Das 15,6-Zoll-1080P-Display des X937 mit extrem schmalem Rahmen bietet ein wahrhaft immersives Erlebnis. Eine integrierte 6-TOPS-NPU sorgt für nahtlose Leistung bei Apps von Drittanbietern, während ein Vierfach-Mikrofon- und Lautsprecherarray auch in lauten Umgebungen für kristallklare Kommunikation sorgt.

Die Akuvox X937 geht über herkömmliche Intercoms hinaus und vereint 25-Kanal-NVR-Überwachung, KI-Sprachinteraktion und das GMS-zertifizierte Android 14-Ökosystem auf einer 15,6-Zoll-Plattform. Diese Kombination aus professioneller Sicherheit und vielseitiger Erweiterbarkeit macht das X937 zu einem zukunftssicheren Maßstab für moderne, sichere und intelligente Intercom-Monitore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945399/X937_Award_Winning_Design_1920x930.jpg

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