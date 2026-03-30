DZ BANK stuft DEUTZ AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutz von 9,30 auf 9,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei vorsichtig und hänge von der weiteren Erholung des Motoren-Geschäfts ab, schrieb Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Das habe zuletzt leichte Erholungstendenzen gezeigt. Strukturelle Verbesserungen aus dem Kostenprogramm "Future Fit" spielten auch 2026 eine wichtige Rolle./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 8,455EUR auf Tradegate (30. März 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

