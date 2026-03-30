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    Erneut iranisches Geschoss von Nato in der Türkei abgefangen

    Für Sie zusammengefasst
    • Nato-Abwehrsystem fing aus Iran abgefeuertes Geschoss
    • Türkischer Luftraumeintritt, Ort des Abfangs unklar
    • Vierter Vorfall in Wochen, Türkei verstärkt Flugabwehr
    Erneut iranisches Geschoss von Nato in der Türkei abgefangen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ANKARA (dpa-AFX) - In der Türkei ist erneut ein aus dem Iran abgefeuertes Geschoss von einem Nato-Abwehrsystem abgefangen worden. Es sei in den türkischen Luftraum eingedrungen, teilte das türkische Verteidigungsministerium auf X mit. Alle notwendigen Maßnahmen würden entschlossen und ohne zu zögern gegen jede Bedrohung des Staatsgebiets und des Luftraums des Landes ergriffen, hieß es. Wo genau die Rakete abgefangen wurde, sagte das Ministerium nicht.

    Es ist bereits der vierte Vorfall dieser Art in den vergangenen Wochen. Die Nato hatte die bisherigen Abfang-Aktionen bestätigt.

    Zuletzt war eine ballistische Rakete in den türkischen Luftraum eingedrungen und zerstört worden. Die iranische Führung dementierte bisher stets, die Türkei beschossen zu haben.

    Die Türkei verhält sich im Krieg zwischen Israel, den USA und dem Iran neutral und hat sich lange um eine diplomatische Lösung des Konflikts bemüht. Das Land verstärkte zuletzt die Flugabwehr. Im Rahmen der Maßnahmen der Nato werde ein Patriot-Raketenabwehrsystem in der osttürkischen Provinz Malatya für den Einsatz vorbereitet./mee/DP/zb






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