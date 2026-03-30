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    Haftstrafe für Tanker-Kapitän von russischer Schattenflotte

    Für Sie zusammengefasst
    • Kapitän des Tankers Boracay in Abwesenheit verurteilt
    • Chinesischer Kapitän zu 150.000 Euro Geldstrafe
    • Tanker der Schattenflotte, mögliche Drohnenverwicklung
    Haftstrafe für Tanker-Kapitän von russischer Schattenflotte
    Foto: Jan Woitas - dpa

    (In einer früheren Version des Artikels hieß es im 2. Satz: Gericht im westfranzösischen Nantes, richtig ist Gericht im westfranzösischen Brest.)

    BREST (dpa-AFX) - Ein französisches Gericht hat den Kapitän des vorübergehend festgesetzten Öltankers "Boracay", der der russischen Schattenflotte zugerechnet wird, in Abwesenheit zu einem Jahr Haft verurteilt. Außerdem verurteilte das Gericht im westfranzösischen Brest den chinesischen Kapitän zu einer Geldstrafe von 150.000 Euro, wie die Zeitung "Ouest France" berichtete. Dem Kapitän war vorgeworfen worden, französische Anweisungen nicht befolgt zu haben, als französische Seestreitkräfte den Tanker Ende September vor der bretonischen Küste aufbrachten.

    Der Kapitän erschien nicht selbst vor Gericht, sondern ließ sich von einem Anwalt vertreten. Der erklärte, das französische Gericht sei nicht zuständig, da die Marine den Tanker in internationalen Gewässern aufgebracht habe. Dieser Auffassung folgte das Gericht aber nicht.

    Der Tanker wird laut Staatsanwaltschaft der russischen Schattenflotte zugerechnet. Damit sind Tanker und Frachtschiffe gemeint, die Russland zum Vermeiden von Sanktionen etwa beim Öltransport einsetzt. Im Januar und Ende März brachte Frankreich erneut Ölfrachter auf, die verdächtigt wurden, zur Schattenflotte zu gehören.

    Mutmaßliche Verwicklung in Drohnen-Störfälle

    Nicht Gegenstand des Gerichtsverfahrens waren Mutmaßungen, wonach die "Boracay" zuvor beim Passieren der dänischen Küste in Drohnen-Störfälle verwickelt gewesen sein könnte. Diese führten vor allem in der Hauptstadt Kopenhagen zu erheblichen Einschränkungen des Flugverkehrs. Die EU warnt schon länger davor, dass Schiffe der Schattenflotte als Plattform für den Start von Drohnen für Stör- oder Spionageangriffe genutzt werden können.

    Recherchen des US-Senders CNN hatten ergeben, dass sich an Bord der "Boracay" zwei Russen befanden, die für eine private russische Sicherheitsfirma mit Verbindungen zur Armee und zum Geheimdienst gearbeitet haben sollen. Entsprechende russische Sicherheitskräfte kämen auf etlichen Tankern der Schattenflotte zum Einsatz. Sie überwachten die Mannschaft der Schiffe und machten Fotos von europäischen militärischen Einrichtungen, berichtete CNN unter Verweis auf westliche Geheimdienstinformationen./evs/DP/zb




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