A Guide to Statecraft and Strategy" (Historisches Denken: Ein Leitfaden für Staatskunst und Strategie)

„ Thinking Historically ist ein Buch für unsere Zeit. Inmitten eskalierender, miteinander verbundener Krisen, die tief verwurzelte Annahmen in Frage stellen und neue Unsicherheiten schaffen, zeigt Gavin, wie historisches Denken uns hilft, etwas von dem zu sehen, was wir sonst übersehen würden", sagte Janice Gross Stein, die Vorsitzende der Gelber-Jury.

TORONTO, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- - Judith Gelber, Vorsitzende des Lionel Gelber Prize Board, gab heute bekannt, dass der Gewinner des Lionel Gelber Prize 2026 Thinking Historically: A Guide to Statecraft and Strategy von Francis J. Gavin, erschienen bei Yale University Press. Der Lionel-Gelber-Preis wird jährlich von einer Jury aus internationalen Journalisten, Praktikern und Wissenschaftlern für das beste in englischer Sprache veröffentlichte Buch über internationale Angelegenheiten verliehen. Der Preis wird von der Munk School of Global Affairs & Public Policy der Universität von Toronto verliehen. Der Gewinner erhält 50.000 kanadische Dollar.

Der Siegertitel wurde aus einer Liste von Büchern ausgewählt, zu denen auch King of Kings gehörte: Die iranische Revolution: A Story of Hubris, Delusion, and Catastrophic Miscalculation von Scott Anderson (Signal/McClelland & Stewart); Capitalism: A Global History von Sven Beckert (Penguin Press); House of Huawei: Die geheime Geschichte von Chinas mächtigstem Unternehmen von Eva Dou (Portfolio); How Progress Ends: Technology, Innovation and the Fate of Nations von Carl Benedikt Frey (Princeton University Press).

Der Lionel-Gelber-Preis 2026 wurde von Prof. Janice Gross Stein (Juryvorsitzende), Prof. John Bew (London), Prof. Sergey Radchenko (Cardiff), James Steinberg (Washington) und Prof. Nina Srinivasan Rathbun (Toronto) ausgewählt.

Die Gewinnerin

Thinking Historically: A Guide to Statecraft and Strategy von Francis J. Gavin (Yale University Press)

Kommentar der Jury: Francis Gavin hat ein profundes Werk der Geschichtsphilosophie geschrieben, das zugleich hervorragend lesbar ist. Er schreibt nicht über Geschichte, sondern über historische Sensibilität, eine Art und Weise, die Welt mit all ihren Komplexitäten und Ungewissheiten zu verstehen und darüber nachzudenken. Historische Sensibilität erzeugt ein Unbehagen gegenüber linearen Schlussfolgerungen und einzelnen Ursachen. Sie umfasst Komplexität, mehrere Ketten, die sich überschneiden und miteinander verbunden sind, und eine Geschichte, die sich mit der Perspektive der Zeit verändert. In einem eleganten Kapitel nach dem anderen führt Gavin den Leser durch diese komplexen Zusammenhänge und lässt uns unsicherer, einfühlsamer und weiser werden. Thinking Historically ist ein wichtigeres Buch als E.H. Carr's Twenty Years Crisis hilft uns, die Krisen unserer Zeit zu verstehen.

Die Veranstaltung

Die Verleihung des Lionel-Gelber-Preises und der Vortrag finden am Mittwoch, den 15. April 2026 unter 12 p.m. ET statt.

Der Lionel-Gelber-Preis wurde 1989 von dem kanadischen Diplomaten Lionel Gelber gegründet. Der Gewinner erhält einen Geldpreis in Höhe von 50.000 CAD. Der Preis wird jährlich vom Lionel Gelber Prize Board und der Munk School of Global Affairs & Public Policy an der Universität Toronto verliehen.

Für die Online-Anmeldung besuchen Sie gelber.munkschool.utoronto.ca

Kontakt: Lani Mae Krantz, lani.krantz@utoronto.ca, (647) 407-4384

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