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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt fairen Wert für Deutz auf 9,90 Euro - 'Kaufen'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt fairen Wert für Deutz auf 9,90 Euro
    • Einstufung auf Kaufen belassen in Studie am Montag
    • Ausblick 2026 vorsichtig, abhängig von Motoren-Erholung
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für Deutz auf 9,90 Euro - 'Kaufen'
    Foto: DEUTZ AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutz von 9,30 auf 9,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei vorsichtig und hänge von der weiteren Erholung des Motoren-Geschäfts ab, schrieb Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Das habe zuletzt leichte Erholungstendenzen gezeigt. Strukturelle Verbesserungen aus dem Kostenprogramm "Future Fit" spielten auch 2026 eine wichtige Rolle./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Deutz

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    ISIN:DE0006305006WKN:630500

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 8,48 auf Tradegate (30. März 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -4,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -33,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Mrd..

    Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1600 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000Euro. Von den letzten 4 Analysten der Deutz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von +30,49 %/+6,76 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 9,90 Euro


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    Community Beiträge zu Deutz - 630500 - DE0006305006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Deutz' Kursreaktion auf den Jahresbericht: Diskussion über technisches Bild (RSI im überverkauften Bereich, mögliche Erholung), fundamentale Kennzahlen (Umsatz‑/Auftragswachstum, bereinigte EBIT‑Marge 5,5%, Prognose 2026), Bewertung (vernünftig bei ~6 € vs. aktueller Kurs), gemeldeter Insiderkauf (~8,91 €) und Markt‑/Stimmungsdruck; viele sehen Nachkaufchance.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutz eingestellt.

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    dpa-AFX
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