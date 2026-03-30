DZ Bank hebt fairen Wert für Deutz auf 9,90 Euro - 'Kaufen'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 8,48 auf Tradegate (30. März 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -4,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -33,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Mrd..

Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1600 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000Euro. Von den letzten 4 Analysten der Deutz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von +30,49 %/+6,76 % bedeutet.