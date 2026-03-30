Die USA sind insolvent, sagen Experten – kommt jetzt der Kollaps?

Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die offiziellen Schulden klammern die massiven ungedeckten Versprechen für die Zukunft aus. Rechnet man die Verpflichtungen für die staatliche Renten- und Krankenversicherung (Social Security und Medicare) hinzu, schnellt die Summe auf astronomische 136,2 Billionen US-Dollar hoch.

Die kürzlich vom US-Finanzministerium veröffentlichten Zahlen sprengen eigentlich jegliche menschliche Vorstellungskraft. Den gesamten Vermögenswerten des Bundes von rund 6,06 Billionen US-Dollar stehen gigantische Verbindlichkeiten in Höhe von 47,78 Billionen US-Dollar* gegenüber. Doch auch wenn die Zahlen bereits vor etwa 10 Tagen offiziell bekannt gegeben wurden, wurden sie von den meisten Medien und Volkswirten fast völlig ignoriert. Vielleicht, weil alle Augen im Moment auf die Nahost-Krise gerichtet sind, vielleicht auch, weil sie auf Seite 84 von insgesamt 259 einfach übersehen wurden.

"Die USA sind insolvent. Das ist keine Übertreibung", erklärten Professor Steve Hanke von der Johns Hopkins University und David M. Walker, der früher Comptroller General war, also oberster Rechnungsprüfer der USA, in einem Meinungsstück für Fortune.

Aber sind die Vereinigten Staaten wirklich pleite? Rein rechnerisch – nach jedem Standard für Unternehmen oder Privatpersonen – lautet die Antwort: Ja. Ein negatives Eigenkapital in dieser Größenordnung würde in der freien Wirtschaft sofort zur Liquidation führen.

Doch die USA sind kein gewöhnlicher Schuldner. Es gibt zwei entscheidende Faktoren, die den totalen Zusammenbruch bisher verhindern:

1. Das Privileg der Reservewährung: Da der US-Dollar die globale Leitwährung ist, bleibt die Nachfrage nach amerikanischen Staatsanleihen hoch. Die Welt braucht US-Dollar, um Handel zu treiben, zum Beispiel mit Rohstoffen wie Öl.

2. Die Druckerpresse: Anders als etwa Griechenland in der Eurokrise kontrollieren die USA ihre eigene Währung. Wie Investment-Legende Ray Dalio betont, wird es keinen technischen Zahlungsausfall geben. Die Zentralbank kann schlichtweg mehr Geld drucken, um die Rechnungen zu bezahlen.

Massive Geldentwertung

Aber was für den Staat wie ein eleganter Ausweg klingt, ist für den Bürger ein Desaster. Die Rettung vor der Insolvenz wird durch eine massive Entwertung der Währung erkauft. Die historische Bilanz ist ernüchternd: 100 US-Dollar im Jahr 2025 besitzen nur noch die Kaufkraft von etwa 12 US-Dollar aus dem Jahr 1970. Vor 56 Jahren hätten 100 US-Dollar noch für etwa 1.000 Liter Benzin gereicht, heute sind es rund 106 Liter. Was damals einem Lebensmittel-Einkauf für einen gesamten Monat entsprach, reicht heute noch für 2 bis 3 Tage.

Zum Vergleich: Deutsche Mark und (ab 2002) Euro haben sich leicht besser gehalten: 100 Euro im Jahr 2025 haben nur noch die Kaufkraft von (theoretischen) 17 Euro aus dem Jahr 1970. (Da der Euro die D-Mark im Verhältnis 1,95583 zu 1 ersetzt hat, entsprachen 100 "theoretische Euro" im Jahr 1970 rund 195,58 D-Mark.)

Während die USA also technisch gesehen niemals zahlungsunfähig werden dürften, droht eine "Insolvenz durch die Hintertür". Wenn der Staat massiv Geld druckt, um seine Schulden zu bedienen, steigt die Geldmenge schneller als die Menge der Waren. Das Resultat ist Inflation. Und das Vertrauen in den US-Dollar schwindet, er verliert also an Kaufkraft. Der Staat geht zwar nicht offiziell bankrott, aber die Bürger werden zu den großen Verlierern und können sich immer weniger kaufen für ihr Geld.

Wenn Papiergeld beliebig vermehrt werden kann, um staatliche Misswirtschaft zu kaschieren, entsteht eine "Schuldenspirale des Todes", warnt Dalio, der Gründer der weltgrößten Hedgefondsgesellschaft Bridgewater Associates. Es scheint, als bereite sich die Finanzwelt auf einen Moment vor, in dem die mathematische Realität die finanzpolitische Kreativität Washingtons endgültig einholt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

* Zur Erklärung: Es geht hier nicht um die Staatsschulden, die aktuell bei mehr als 39 Billionen US-Dollar liegen und (etwas vereinfacht) lediglich Kredite und Staatsanleihen umfassen, sondern die etwas weiter gefassten "Total Liabilities", wie sie in einer Unternehmensbilanz aufgeführt werden. Dabei kommen noch Pensionsansprüche, offene Rechnungen, rechtliche Ansprüche und vertragliche Garantien hinzu auf insgesamt fast 48 Billionen US-Dollar.