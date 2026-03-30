Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 30.03.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.531,97USD pro Feinunze und notiert damit +0,40 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 70,97USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,71 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 107,44USD und verzeichnet ein Minus von -1,00 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 102,32USD und verzeichnet ein Minus von -0,66 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.426,00USD
|+1,42 %
|Platin
|1.912,50USD
|+0,82 %
|Kupfer London Rolling
|12.199,84USD
|+0,40 %
|Aluminium
|3.449,70PKT
|+3,47 %
|Erdgas
|2,864USD
|-5,62 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -5,62 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 30.03.26, 17:29 Uhr.