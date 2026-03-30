Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 30.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.531,97USD pro Feinunze und notiert damit +0,40 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 70,97USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,71 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 107,44USD und verzeichnet ein Minus von -1,00 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 102,32USD und verzeichnet ein Minus von -0,66 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.426,00 USD +1,42 % Platin 1.912,50 USD +0,82 % Kupfer London Rolling 12.199,84 USD +0,40 % Aluminium 3.449,70 PKT +3,47 % Erdgas 2,864 USD -5,62 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -5,62 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 30.03.26, 17:29 Uhr.