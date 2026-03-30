Tesa lässt sich ans Hamburger Wasserstoffnetz anschließen
- Tesa bis 2027 an HH-WIN angeschlossen und Umbau
- 950.000 Euro Förderung und Klimaneutralität ab 2030
- HH-WIN erstes 40 km Netz steigt auf 60 km bis 2032
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Beiersdorf -Tochter Tesa wird bis 2027 an das Hamburger Wasserstoff-Industrienetz HH-WIN angeschlossen. Der Hersteller von Klebebändern und selbstklebenden Produkten könne dann am Standort Hausbruch Teile seiner Produktionsanlagen umrüsten, teilte die Umweltbehörde mit. Eine Förderzusage über 950.000 Euro überreichte Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) am Montag im Tesa-Werk. Das Unternehmen will von 2030 an klimaneutral produzieren.
Fegebank: Tesa zeigt Umstieg auf grünen Wasserstoff
Fegebank sagte, sie freue sich, dass Tesa "als echtes Hamburger Traditionsunternehmen diesen konsequenten Schritt geht und zeigt, wie der Umstieg auf grünen Wasserstoff in der Praxis gelingt". Dass ein Global Player wie Tesa sein Bekenntnis zum Standort Hamburg so klar mit den Klimazielen des Senats verknüpfe, sei ein großartiges Signal und gebe der Wasserstoffwirtschaft Rückenwind.
Tesa-Chef Kourosh Bahrami sagte, die Transformation zur klimaneutralen Produktion sei eine Investition in die Zukunftsfähigkeit des Geschäfts. "Wer innovative Klebelösungen in gleichbleibend hoher Qualität liefern will, braucht eine sichere, planbare und zunehmend klimaneutrale Energieversorgung."
Fast 1,7 Milliarden Euro Umsatz bei Tesa
Tesa gehört seit 2001 zum Konsumgüterkonzern Beiersdorf und ist nach eigenen Angaben in mehr als 100 Ländern aktiv. Werke gibt es in Deutschland, Italien, China, den USA und Vietnam. Im vergangenen Jahr setzten die rund 5.400 Beschäftigten fast 1,7 Milliarden Euro um.
Das Wasserstoffnetz HH-WIN der Hamburger Energienetze stellt den Angaben zufolge mit einer anfänglichen Leitungslänge von 40 Kilometern im Hafengebiet eine direkte Verbindung zwischen Erzeugern, Importterminals und industriellen Abnehmern wie Tesa her. Bis 2031/32 soll es auf 60 Kilometer anwachsen, um weitere Unternehmen zu erschließen. Bislang seien rund 18 Kilometer der Trasse fertiggestellt.
Wasserstoff von verschiedenen Anbietern
Hamburger Unternehmen könnten Wasserstoff von unterschiedlichsten Anbietern beziehen - sei es über Importe via Seeterminal oder aus heimischer Produktion. Ein zentraler Baustein hierfür sei der Groß-Elektrolyseur am früheren Standort des Kohlekraftwerks Moorburg, dessen Bau im vergangenen Dezember begonnen hat./klm/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 76,22 auf Tradegate (30. März 2026, 17:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +6,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,61 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -8,45 %/+24,25 % bedeutet.
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Habe lange davon geträumt, diese Akte zu solch günstigen Kursen kaufen zu können. Bin seit heute Morgen zu 73 € ein (klitzekleiner) BEI-Aktionär. :)
Recap: damals herrschte ein Crash am Aktienmarkt, den haben wir aktuell nicht obwohl wir uns mittlerweile in einer Korrektur befinden.
Zudem hatte man ein Gewinn von 671m Euro, aktuell 955m (+42%). Zudem hat man deutlich mehr Vermögen angehäuft seit 2015, was den Buchwert deutlich steigen hat lassen.
Der Ausblick auf 2016 (wurde erst nach dem Crash, Anfang 2016 gegeben) war etwas positiver, 3-4% Wachstum und Ebit Margensteigerung, aktuell sieht man ebenfalls leichtes Wachstum aber eine Ebit Margenreduktion.
Bin gespannt wo die Reise noch hingeht aber bei einem KGV von um die 15 und einem laufenden ARP über 750m sollte es bald wieder aufwärts gehen.