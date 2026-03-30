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    vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zum ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Begrüßt Reformvorschläge der FinanzKommission
    • Orientierung der Ausgaben an Einnahmenentwicklung
    • Regierung soll zeitnah konkrete Vorschläge vorlegen
    OTS - vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zum ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Pressestatement zum Bericht FinanzKommission Gesundheit / Reformwille zu begrüßen, konkrete Vorschläge müssen nun schnell folgen München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.:

    "Wir begrüßen, dass die FinanzKommission Gesundheit tiefgreifende Reformvorschläge gemacht hat. Insbesondere ist die Orientierung der Ausgaben in den verschiedenen Bereichen an der Einnahmenentwicklung unterstützenswert. Diese Zielsetzung ist die Grundlage für Beitragsstabilität und damit für eine zukünftige Entlastung bei den Lohnzusatzkosten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

    Für die nun kommenden Diskussionen darf es keine Denkverbote geben, sie müssen ergebnissoffen geführt werden. Wir erwarten von der Bundesregierung zeitnah konkrete Vorschläge, die im Besonderen den Wirtschaftsstandort und damit den Erhalt unseres Wohlstands im Blick haben."

    Pressekontakt:

    Christoph Schreiber, +49 (0) 89-551 78-361,
    mailto:christoph.schreiber@vbw-bayern.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6246690 OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.





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    OTS vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zum ... Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.: "Wir begrüßen, dass die FinanzKommission Gesundheit tiefgreifende Reformvorschläge gemacht hat. Insbesondere ist die Orientierung der Ausgaben in den …
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