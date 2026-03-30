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    Daldrup & Söhne übertrifft 2025-Prognose mit 17,4 % EBIT-Marge bei EUR 50,8 Mio.

    Trotz leicht verfehlter Gesamtleistung übertrifft Daldrup mit einer EBIT-Marge von 17,4 % klar die Prognose und bestätigt damit seine hohe Ertragskraft im Geschäftsjahr 2025.

    Daldrup & Söhne übertrifft 2025-Prognose mit 17,4 % EBIT-Marge bei EUR 50,8 Mio.
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Vorläufiges Konzern-EBIT 2025: rund EUR 8,8 Mio. und eine EBIT-Marge von ca. 17,4 %.
    • Die EBIT-Marge von 17,4 % übertrifft die prognostizierte Bandbreite von 10–12 % (bezogen auf die Gesamtleistung).
    • Konzern-Gesamtleistung 2025 voraussichtlich rund EUR 50,8 Mio., damit knapp unter der Prognose von rund EUR 52 Mio.
    • Grund für die leicht niedrigere Gesamtleistung: Bohrbeginn des Geothermieprojekts Pullach wurde in das Jahr 2026 verschoben.
    • Alle genannten Werte sind vorläufig und nicht testiert; Bestätigung erfolgt durch die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025.
    • Geschäftsbericht 2025 wird planmäßig am 29. Mai 2026 veröffentlicht; mitteilende Person: CEO Andreas Tönies; IR-Kontakt: ir@daldrup.eu.

    Der nächste wichtige Termin, Münchner Kapitalmarkt Konferenz, bei Daldrup & Soehne ist am 22.04.2026.

    Der Kurs von Daldrup & Soehne lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,53 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,900EUR das entspricht einem Plus von +2,47 % seit der Veröffentlichung.


    Daldrup & Soehne

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    ISIN:DE0007830572WKN:783057





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