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    HYTN Innovations: Cannabis-Produkte erfolgreich im deutschen Markt

    HYTN dringt mit Hightech-Cannabisprodukten in den deutschen Markt vor – erste Nachbestellungen bestätigen das Potenzial, trotz früher Unternehmensphase und Risiken.

    HYTN Innovations: Cannabis-Produkte erfolgreich im deutschen Markt
    Foto: adobe.stock.com
    • HYTNs zuvor nach Deutschland exportierte Großhandelsprodukte sind jetzt für den Verkauf auf dem deutschen medizinischen Cannabismarkt freigegeben; das Unternehmen erhielt bereits eine Nachbestellung.
    • Die Freigabe folgt auf den Abschluss der Import-, Qualitätskontroll- und Marktzulassungsverfahren und bestätigt HYTNs Fähigkeit, in stark regulierten Märkten zu operieren.
    • HYTN ist ein „GMP“-zertifizierter pharmazeutischer Hersteller, verarbeitet kanadische Rohstoffe zu exportfähigen, regulierten Produkten und beliefert Märkte mit hohen regulatorischen Anforderungen (u. a. Deutschland, Großbritannien, Australien).
    • Kerntechnologie: die proprietäre „Elevation Technology“ (Nano‑Emulsifikation) liefert klare, geruchlose Emulsionen mit sehr kleinen Tröpfchen für erhöhte Absorption und verbesserte Bioverfügbarkeit.
    • Produktionskapazitäten und Produktpalette: Verarbeitungskapazität 5.000 kg Cannabis/Monat; pro Schicht bis zu 6.000 Getränkeeinheiten und 10.000 Esswaren; Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen, Getränken, Esswaren, topischen Anwendungen u. a.
    • Hinweis/Risiko: Die Mitteilung ist eine Marketingveröffentlichung mit Interessenkonflikten; HYTN ist ein Early‑Stage‑Emittent mit finanziellen Risiken (Verwässerung, mögliche Insolvenz) — keine unabhängige Anlageberatung.

    Der Kurs von HYTN Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,27 % im Plus.
    37 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,1805EUR das entspricht einem Plus von +0,28 % seit der Veröffentlichung.


    HYTN Innovations

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