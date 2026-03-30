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    Der Börsen-Tag

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    DAX zündet Rallye: Deutsche Indizes stark – Nebenwerte hinken hinterher

    DAX im Rallye-Modus, Wall Street freundlich, Nebenwerte schwanken stark: Die heutigen Indizes zeigen ein gemischtes Bild zwischen kräftigen Gewinnen und deutlichen Rücksetzern.

    Der Börsen-Tag - DAX zündet Rallye: Deutsche Indizes stark – Nebenwerte hinken hinterher
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, zeigen jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Segmenten. In Deutschland führt der DAX die Gewinnerliste an: Der Leitindex steigt um 2,25 % auf 22.596,70 Punkte und markiert damit einen starken Handelstag. Auch der MDAX legt spürbar zu und gewinnt 1,41 % auf 27.857,06 Punkte. Technologiewerte präsentieren sich ebenfalls robust: Der TecDAX klettert um 1,99 % auf 3.393,29 Punkte. Ein anderes Bild zeigt der SDAX: Der Index der kleineren Werte notiert als einziger der betrachteten deutschen Indizes im Minus und verliert 0,63 % auf 16.266,02 Punkte. Damit hinken Nebenwerte dem insgesamt positiven Marktumfeld hinterher. An der Wall Street dominieren ebenfalls die Pluszeichen. Der Dow Jones steigt um 1,15 % auf 45.586,72 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,78 % auf 6.403,83 Punkte. Im Vergleich zur sehr dynamischen Entwicklung im DAX fallen die Zuwächse an den US-Märkten moderater aus, signalisieren aber ebenfalls eine freundliche Grundstimmung an den internationalen Börsen.

    DAX

    Brenntag, Rheinmetall und RWE führen den DAX mit moderaten Gewinnen von 3,30%, 3,29% bzw. 3,16% an. Die schwächsten Werte liegen deutlich geringer: Commerzbank (-0,46%), Zalando (-0,59%) und Siemens Energy (-1,71%). Die Spitzengewinne im DAX übertreffen die Verluste damit um rund 5 Prozentpunkte (Spannweite ca. 5,01%).

    MDAX

    Im MDAX ragen Redcare Pharmacy (+7,10%), HENSOLDT (+6,53%) und Lanxess (+5,11%) hervor. Demgegenüber stehen deutliche Rückgänge bei TUI (-2,58%), Jungheinrich (-4,17%) und ThyssenKrupp (-4,18%). Die Spannweite zwischen Top und Flop beträgt hier rund 11,28 Prozentpunkte — deutlich breiter als im DAX.

    SDAX

    Suedzucker markiert im SDAX mit +14,29% einen sehr starken Spitzenwert, gefolgt von Verbio (+6,84%) und CANCOM SE (+4,76%). Dem stehen starke Verluste bei Gerresheimer (-4,59%), SUESS MicroTec (-4,90%) und Wüstenrot & Württembergische (-6,33%) gegenüber. Die Volatilität im SDAX ist damit besonders hoch; die Differenz Top–Flop liegt bei etwa 20,62 Prozentpunkten.

    TecDAX

    Technologiewerte: HENSOLDT (+6,53%), CANCOM SE (+4,76%) und 1&1 (+3,07%) sind die Tagesgewinner. Auf der Verliererseite finden sich SMA Solar Technology (-2,36%), SILTRONIC AG (-3,02%) und SUESS MicroTec (-4,90%). HENSOLDT und CANCOM tauchen sowohl im MDAX/SDAX als auch im TecDAX auf; SUESS MicroTec ist in mehreren Indizes unter den Schwächsten. Die Spannweite liegt bei rund 11,43 Prozentpunkten.

    Dow Jones

    Beim Dow Jones liegen American Express (+2,72%), Salesforce (+2,62%) und Walt Disney (+2,58%) vorne. Deutliche Rückschläge zeigen Merck & Co (-1,49%), Cisco Systems (-1,78%) und Caterpillar (-2,49%). Die Bandbreite ist mit etwa 5,21 Prozentpunkten vergleichsweise gering.

    S&P 500

    Stärkste Gewinner im S&P 500 sind Palo Alto Networks (+7,56%), CrowdStrike (+5,05%) und ServiceNow (+5,04%). Die größten Verluste verzeichnen Teradyne (-5,89%), Carvana (-6,87%) und Coherent (-6,90%). Die Spannweite liegt bei ungefähr 14,46 Prozentpunkten; Coherent stellt den stärksten Einzelverlust aller gelisteten Werte, Palo Alto Networks den kräftigsten Anstieg.

    Übergreifender Vergleich

    Die stärksten Ausschläge finden sich bei kleineren Indizes (SDAX: Suedzucker +14,29%) und im S&P 500 (+7,56% Spitzengewinn), während die massivsten Verluste mit -6,90% (Coherent, S&P 500) auftreten. DAX und Dow Jones zeigen insgesamt moderatere Bewegungen, MDAX, TecDAX und SDAX größere Volatilität. Mehrfachnennungen (z. B. HENSOLDT, CANCOM, SUESS MicroTec) deuten auf sektor- oder firmenspezifische Nachrichten hin, die sich über mehrere Indizes auswirken.


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