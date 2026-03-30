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    Mehrere Blauhelmsoldaten im Libanon nach Explosion verletzt

    Für Sie zusammengefasst
    • UN-Blauhelmsoldaten im Libanon durch Explosion verletzt
    • Fahrzeug schwer beschädigt und Evakuierung geplant
    • Angriffe auf Unifil gelten als Verstoß gegen Völkerrecht
    Mehrere Blauhelmsoldaten im Libanon nach Explosion verletzt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BEIRUT (dpa-AFX) - Erneut sind UN-Blauhelmsoldaten beim Konflikt zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz und Israel im Libanon zwischen die Fronten geraten. Bei einer Explosion seien einige Soldaten der UN-Friedenstruppe Unifil verletzt worden, ihr Fahrzeug sei schwer beschädigt worden, teilte Unifil-Sprecherin Kandice Ardiel mit. Zunächst wurde nicht mitgeteilt, wie viele Soldaten verletzt wurden. Zwei Soldaten konnten demnach jedoch zunächst nicht geborgen worden, da Sicherheitsgarantien für das Gebiet fehlten.

    "Nach Absprache mit libanesischen und israelischen Behörden ist ein Team in das Gebiet unterwegs, um die Evakuierung abzuschließen", sagte Ardiel. Nach Unifil-Angaben ist die Explosion der zweite Vorfall innerhalb der vergangenen 24 Stunden, bei dem Soldaten der Truppe zwischen die Fronten geraten.

    Bei einer Explosion in einer Blauhelm-Stellung war am Sonntag ein indonesischer Soldat getötet worden. Danach hatte die Mission mitgeteilt, Angriffe auf Unifil-Truppen stellten einen schweren Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar.

    Im Zuge des Iran-Kriegs ist auch der Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel wieder eskaliert. Lange Zeit agierte die Hisbollah im Land wie ein Staat im Staate. Israel wirft der libanesischen Regierung Versagen beim Prozess der Entwaffnung vor./mar/DP/zb





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