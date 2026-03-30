Redcare Pharmacy Aktie schießt durch die Decke - 30.03.2026

Mit einer Performance von +7,54 % konnte die Redcare Pharmacy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Redcare Pharmacy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 33,22€, mit einem Plus von +7,54 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Der heutige Anstieg bei Redcare Pharmacy konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -54,89 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -9,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -50,64 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Redcare Pharmacy auf -54,60 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,43 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,71 % 1 Monat -50,64 % 3 Monate -54,89 % 1 Jahr -75,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der Redcare Pharmacy-Aktie. Shortseller nähern sich der 30-Euro-Grenze, der Kurs hält bei ca. 30,2 EUR und könnte sich Richtung 31,8 EUR drehen. Es dominiert ein Unterbietungswettbewerb der Shorties, es wird über potenzielle Takeover-Optionen/Interessenten spekuliert und diskutiert, ob fundamentale Impulse wie eine Änderung der Rezeptgebühr den Kurs antreiben könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 682,38 Mio.EUR € wert.

DAX im Rallye-Modus, Wall Street freundlich, Nebenwerte schwanken stark: Die heutigen Indizes zeigen ein gemischtes Bild zwischen kräftigen Gewinnen und deutlichen Rücksetzern.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.