Banio im Fokus: Studien, Infrastruktur und Bohrplanung gewinnen an Kontur!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Millennial Potash Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Millennial Potash Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 31.03.2026, 5:35 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

manche Rohstoffe erzählen keine laute Börsenstory, sondern eine stille Versorgungsgeschichte. Kalium gehört genau in diese Kategorie. Zusammen mit Stickstoff und Phosphor zählt es zu den drei Hauptnährstoffen in Düngemitteln. Ohne Kalium sinken Ertrag, Widerstandskraft und Effizienz vieler Nutzpflanzen. Gleichzeitig wächst der Druck, landwirtschaftliche Erträge langfristig zu sichern. Nach UN-Projektionen dürfte die Weltbevölkerung bis 2050 auf rund 9,7 Milliarden Menschen steigen. Damit rücken Projekte in den Fokus, die künftig zusätzliche Düngemittelrohstoffe liefern könnten.

Gerade deshalb lohnt ein genauer Blick auf die Lieferseite. Der Düngemittelmarkt ist kein ruhiger Markt. Reuters berichtete im März 2026 über neue Belastungen für Lieferketten und Preisbewegungen im Zuge des Konflikts rund um Iran sowie des gestörten Schiffsverkehrs im Umfeld der Straße von Hormus. Solche Entwicklungen machen sichtbar, wie empfindlich globale Versorgungssysteme auf geopolitische Spannungen reagieren und warum belastbare Lieferketten und alternative Bezugsquellen im Düngemittelsektor an Bedeutung gewinnen.

Quelle: Millennial Potash

Vor diesem Hintergrund bekommt die Entwicklung des Banio-Projekts in Gabun eine klarere Kontur. Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) arbeitet daran, aus einem fortgeschrittenen Explorationsprojekt Schritt für Schritt ein weiter entwickeltes Potash-Projekt zu formen. Die derzeit belastbare Story ist dabei nicht Spekulation über einen fertigen Minenbetrieb, sondern die dokumentierte Abfolge konkreter Entwicklungsschritte.

Der derzeit wichtigste Statusbericht stammt aus der Unternehmensmeldung vom 19.03.2026. Dort beschreibt Millennial Potash (WKN: A3DXEK) den Fortschritt bei der definitiven Machbarkeitsstudie (DFS) und bei der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA). Genau diese beiden Bausteine sind für Rohstoffprojekte von zentraler Bedeutung: Die DFS soll die technische und wirtschaftliche Grundlage schärfen, die ESIA ist für Genehmigungen und die spätere Projektumsetzung wesentlich.

Damit bleibt es jedoch nicht bei Papierarbeit. Zur Unterstützung der DFS wurden geotechnische Untersuchungen an den geplanten Standorten für Prozessanlage und Bohrfeld definiert. Parallel dazu bereitet Millennial nach eigenen Angaben ein weiteres Bohrprogramm südlich und östlich der bisherigen Mineralressourcen vor. Die Stoßrichtung ist klar: Das Unternehmen will die Datenbasis verbreitern und die Ressourcenbasis gezielt weiterentwickeln.​

Ein weiterer Teil der Story spielt sich an der Küste ab. Nach Unternehmensangaben werden sowohl der Hafen Mangali als auch eine Küstenlösung bei Mayumba geprüft. Für ein künftiges Kaliprojekt ist das mehr als ein Nebenaspekt, weil Exportlogistik und Transportkosten wesentliche Faktoren für die spätere Wirtschaftlichkeit sein können.

Quelle: Millennial Potash

Zusätzlich laufen Gespräche mit internationalen Institutionen über die Struktur einer möglichen Baufinanzierung. Auch das ist ein Fortschritt, ersetzt aber noch keine endgültige Finanzierungszusage.

Die bereits die im Juli 2025 bekannt gegebene DFC-Finanzierung von bis zu 3 Mio. USD zur Unterstützung der definitiven Machbarkeitsstudie (DFS) ist ein dokumentierter Baustein der laufenden Projektentwicklung, und dass Banio im Zusammenhang mit Ernährungssicherheit und Lieferkettenresilienz als strategisch relevantes Projekt wahrgenommen wird. Für die aktuelle Einordnung ist das ein belastbarer Mosaikstein, nicht mehr und nicht weniger.

Was die jüngsten Meldungen zusätzlich zeigen!

Am 24.02.2026 meldete Millennial Potash (WKN: A3DXEK) die neue Haute-Banio-Explorationslizenz. Nach Unternehmensangaben erweitert sie die Landposition um rund 20 %und schafft zusätzliches Explorationspotenzial in der weiteren Projektumgebung. Solche Schritte wirken auf den ersten Blick unspektakulär, sind für Entwickler aber relevant, weil sie die strategische Bewegungsfreiheit rund um ein Kernprojekt vergrößern können.

Nur wenige Wochen später, am 11.03.2026, verwies das Unternehmen im Zusammenhang mit dem Besuch des gabunischen Bergbauministers erneut auf den fortgeschrittenen Stand des Banio-Projekts. Genannt wurden abermals DFS, ESIA, Ressourcenerweiterung und Hafenplanung. Zugleich hob Millennial den Austausch mit der Regierung und das Interesse des Landes an der Weiterentwicklung des Projekts hervor. Auch das ist für sich genommen noch keine Erfolgsgarantie, aber es passt in das Bild eines Projekts, das auf mehreren Ebenen gleichzeitig vorangebracht wird.

Auf der aktuellen Investorenseite beschreibt Millennial (WKN: A3DXEK) Banio als Kaliprojekt an der Atlantikküste mit potenzieller Ausrichtung auf Exportmärkte in Brasilien, den USA, Afrika und Asien. Diese Küstenlage kann ein logistischer Vorteil sein. Belastbare Rückschlüsse auf die spätere Wirtschaftlichkeit bleiben jedoch bis zum Abschluss der Studien und einer tragfähigen Finanzierungsstruktur vorläufig.

Quelle: Millennial Potash

Entscheidend ist deshalb die richtige Lesart: Millennial Potash (WKN: A3DXEK) arbeitet derzeit mehrere Entwicklungsschritte parallel ab. Das macht die Story spannend, weil nicht nur ein einzelner Aspekt voranschreitet, sondern mehrere wertrelevante Felder zugleich bearbeitet werden.

Belastbar lässt sich derzeit festhalten, dass das Unternehmen die zentralen Entwicklungsfelder adressiert: technische Studien, Umwelt- und Sozialthemen, Ressourcenausbau, Exportlogistik und Gespräche zur Baufinanzierung. Genau daraus entsteht die aktuelle Entwicklungsstory des Banio-Projekts.

Fazit:

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) bewegt das Banio-Projekt nachweisbar voran. Die jüngsten Unternehmensmeldungen stützen einen klaren Fortschrittspfad, aber sie tragen noch keine Aussagen über einen gesicherten Produktionsstart oder eine abgeschlossene Projektfinanzierung. Das schmälert die Relevanz des Projekts nicht, setzt aber den richtigen Rahmen für die Bewertung.

Unter dem Strich zeigt Millennial Potash (WKN: A3DXEK) derzeit ein fortgeschrittenes Kaliprojektin einem strategisch interessanten Umfeld, dessen wesentliche Werttreiber durch aktuelle Primärquellen gut dokumentiert sind. Die nächsten maßgeblichen Punkte bleiben damit klar umrissen: DFS, ESIA, Ressourcenerweiterung, Infrastrukturkonzept und Finanzierung. Wie diese Bausteine in den kommenden Quartalen zusammenlaufen, dürfte für die weitere Bewertung entscheidend werden.

Für Investoren ist Banio damit vor allem eine dokumentierte Entwicklungsstory mit Chancen aus steigender Projektreife und den typischen Risiken eines Potash-Developers.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Diese Fassung wurde auf managementfeste, verifizierbare Kernaussagen begrenzt. Nicht belastbare Zuspitzungen und nicht hinreichend gedeckte Marktaussagen wurden entfernt oder präzisiert.

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Primaerquellen / Dokumentationsstand

Millennial Potash Corp., Unternehmensmeldung vom 19.03.2026: "Millennial Reports Continuous Progress at its Banio Potash Project".

Millennial Potash Corp., Unternehmensmeldung vom 11.03.2026: "Gabon Minister of Mines' Successful PDAC Visit, Strong Support for the Banio Potash Project and Ongoing Project Development Update".

Millennial Potash Corp., Unternehmensmeldung vom 24.02.2026: "Millennial Potash Expands Land Position by 20% with New Exploration Licence".

U.S. International Development Finance Corporation, Mitteilung vom 09.07.2025 zur Projektentwicklungsfinanzierung von bis zu 3 Mio. USD.

Weitere Markt- und Rahmendaten: Reuters (März 2026), FAO zu Düngemittelnährstoffen sowie UN-Bevölkerungsprojektionen.

Dokumentations- und Offenlegungshinweis

Dieser Werbeartikel wurde am 30.03.2026 für die Swiss Resource Capital AG erstellt. Grundlage dieser Fassung sind ausschließlich die vorstehend genannten öffentlich zugänglichen Quellen.

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Methodik/Annahmen: Qualitative Einordnung auf Basis öffentlich zugänglicher Unternehmensmeldungen, Unternehmensmaterialien und genannter Drittquellen; keine proprietären Bewertungsmodelle und kein Kursziel.

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Bedeutung & Zeithorizont: Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung. Die Darstellung ist thematisch positiv, bleibt jedoch an den aktuellen Projektfortschritt und an die typischen Risiken eines Rohstoffentwicklers gebunden.

Risiko & Sensitivität: Wesentliche Abweichungen bei Kalipreisen, Finanzierungskosten, Projektzeitplan, Genehmigungen, Infrastruktur oder Studieergebnissen können die Einschätzung erheblich verändern.

Preisinformation: Soweit Kurse genannt werden, sind Handelsplatz und Zeitpunkt gesondert zu ergaenzen.

Interessen/Vergütung: Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen einer entgeltlichen IR-Beziehung mit dem besprochenen Emittenten.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Jedes Investment in Aktien und insbesondere in Small- und Micro-Caps ist mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Rohstoffentwickler unterliegen zusätzlich Projekt-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Infrastruktur-, Länder- und Rohstoffpreisrisiken.

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Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an SRC: nach vorliegenden Angaben nein.

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