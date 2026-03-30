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    Grünen-Vorsitzende gegen Pläne für Rückkehr nach Syrien

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz sagte 80 Prozent Flüchtlinge sollen zurückkehren
    • Brantner nannte die Rückkehrquote abenteuerlich
    • Sicherheitslage in Syrien bleibt fragil und unsicher
    WDH - Grünen-Vorsitzende gegen Pläne für Rückkehr nach Syrien
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    (In einer früheren Version des Artikels hieß es, es seien Merz`Pläne, dass 80 Prozent zurückkehren sollen. Da das entsprechende Zitat nachträglich korrigiert wurde, wurden die Formulierungen in Überschrift und 2. Absatz ebenfalls entsprechend korrigiert.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner hat die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) genannte Rückkehrquote für syrische Flüchtlinge als "abenteuerlich" kritisiert. "Für viele Menschen ist der Rückweg nach Syrien überhaupt noch gar keine Option", sagte Brantner in Berlin.

    Beim Besuch des syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa hatte Merz gesagt, dass vorgesehen sei, dass 80 Prozent der Menschen, die während des Assad-Regimes nach Deutschland geflüchtet waren, in den kommenden drei Jahren in ihre Heimat zurückkehren.

    Brantner verwies hingegen auf die aus ihrer Sicht fragile Situation in Syrien. Sicherheitsfragen seien nicht geklärt, und das Vertrauen in den Übergangsprozess sei in den vergangenen Monaten stark erschüttert worden./ax/DP/zb





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