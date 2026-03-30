Deutliche Kursgewinne - Powell-Aussagen dämpfen Zinserwartungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag deutlich zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,68 Prozent auf 110,91 Punkte. Sie erholten sich so teilweise von den jüngsten Verlusten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,33 Prozent.

Der Vorsitzende der US-Notenbank dämpfte die Erwartungen auf eine mögliche Leitzinsanhebung. Die Inflationserwartungen scheinen "über den kurzfristigen Horizont hinaus gut verankert zu sein", sagte Jerome Powell bei einer Veranstaltung der Harvard Universität in Cambridge. Man beobachte sie jedoch angesichts der Auswirkungen des Iran-Kriegs aufmerksam. "Wir wissen nicht was die wirtschaftlichen Effekte sein werden." Am Mittwoch hatte die Notenbank ihre Leitzinsen nicht angetastet und eine abwartende Haltung signalisiert.