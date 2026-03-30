Neue EU-Regeln geben Pauschalreisenden mehr Rechte
- Mehr Verbraucherschutz bei Pauschalreisen
- Gutscheine möglich aber Ablehnung und Auszahlung
- Mitgliedstaaten haben 2,5 Jahre zur Umsetzung
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Pauschalreisende sollen wegen neuer EU-Regeln im Falle von Stornierungen künftig mehr Rechte haben. Die Mitgliedstaaten stimmten laut einer Mitteilung einem mit dem EU-Parlament ausgehandelten Rechtstext final zu.
Mit den Neuregelungen werden etwa Bedingungen für eine kostenlose Stornierung erweitert. Müssen Reisende etwa wegen "höherer Gewalt" stornieren, darf der Reiseveranstalter keine Stornogebühren verlangen und muss die Rückerstattung innerhalb von 14 Tagen leisten. Zwar können auch Gutscheine als Entschädigung angeboten werden, allerdings können Reisende diese Option ablehnen. Laut Mitteilung müssen die Gutscheine mindestens den Wert der sonst fälligen Erstattung haben, mindestens zwölf Monate gültig und einmal übertragbar sein.
Die Regeln schreiben den Anbietern zudem klar vor, welche Informationen sie Reisenden etwa zu Stornogebühren, aber auch Barrierefreiheit oder Zahlungsmodalitäten zur Verfügung stellen müssen.
Die Mitgliedstaaten haben knapp zweieinhalb Jahre Zeit, die EU-Richtlinie in nationale Gesetzgebung zu gießen./tre/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 7,292 auf Tradegate (30. März 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,74 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -17,61 %/+23,59 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.
Ja, tatsächlich hat man geantwortet, aber das darf ich hier nicht schreiben!
Dort scheint ein starker Widerstand zu sein.
Auch als langjähriges Mitglied in der VC bin ich schockiert über diesen Arbeitskampf und welche Folgen dadurch entstehen!