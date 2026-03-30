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    Steuervorteil durch Ehegattensplitting kommt auf 25 Milliarden Euro

    Wirtschaft - Steuervorteil durch Ehegattensplitting kommt auf 25 Milliarden Euro
    Foto: Paare gehen am Strand spazieren, via dts Nachrichtenagentur
    Köln (dts Nachrichtenagentur) - Die Steuerersparnis von Ehepaaren durch das Ehegattensplitting - und damit die Kosten für den Staat - summieren sich nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) für das "Handelsblatt" (Dienstagausgabe) aktuell auf rund 25 Milliarden Euro pro Jahr. Davon kommen gut 90 Prozent Ehepaaren mit Kindern zugute.

    Knapp zwei Drittel gehen an Eltern mit "steuerlich zu berücksichtigenden Kindern", also Minderjährigen und Kindern in der Ausbildung. Der Rest entfällt auf Eltern mit erwachsenen Kindern, deren Ausbildung beendet ist. Neun Prozent der Gesamtsumme, also gut 2,2 Milliarden Euro, kommen Ehepaaren zugute, die keine Kinder haben.

    Innerhalb der Gruppe der Familien fließen nach der IW-Rechnung 63 Prozent des Splittingvorteils an die große Gruppe der 11,3 Millionen Familien, in denen beide Ehepartner ein Erwerbseinkommen beziehen. 37 Prozent - und damit überproportional viel - gehen an die weit kleinere Gruppe der 2,2 Millionen Haushalte, in denen nur ein Ehepartner Gehalt bezieht. Eine Reform des Ehegattensplittings würde also "auf jeden Fall vor allem Alleinverdiener-Familien treffen", erläutert der IW-Steuerexperte Tobias Hentze.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Steuervorteil durch Ehegattensplitting kommt auf 25 Milliarden Euro Die Steuerersparnis von Ehepaaren durch das Ehegattensplitting - und damit die Kosten für den Staat - summieren sich nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) für das "Handelsblatt" …
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