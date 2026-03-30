JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Hersteller von Konsumgütern dürfte schwach in das Jahr 2026 gegangen sein, schrieb Celine Pannuti in einem Ausblick am Montag. Sie reduzierte die Schätzung für das Wachstum auf vergleichbarer Basis im ersten Quartal von 1,4 auf 1,0 Prozent./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 15:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 66,82EUR auf Tradegate (30. März 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,00 € , was einem Rückgang von -2,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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