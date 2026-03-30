JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Hersteller von Konsumgütern dürfte schwach in das Jahr 2026 gegangen sein, schrieb Celine Pannuti in einem Ausblick am Montag. Sie reduzierte die Schätzung für das Wachstum auf vergleichbarer Basis im ersten Quartal von 1,4 auf 1,0 Prozent./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 15:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 15:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:02 / BST
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Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 66,82EUR auf Tradegate (30. März 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 65
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
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