Western Digital Aktie verliert signifikant - 30.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Western Digital Aktie. Mit einer Performance von -7,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Western Digital-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +56,74 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,98 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Western Digital auf +60,83 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

Western Digital Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,98 % 1 Monat +1,03 % 3 Monate +56,74 % 1 Jahr +540,86 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Es gibt 339 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,30 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,78 %.

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Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.