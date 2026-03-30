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Western Digital Aktie verliert signifikant - 30.03.2026
Am 30.03.2026 ist die Western Digital Aktie, bisher, um -7,25 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Western Digital Aktie.
Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.
Western Digital Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.03.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Western Digital Aktie. Mit einer Performance von -7,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Western Digital-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +56,74 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,98 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Western Digital auf +60,83 %.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.
Western Digital Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,98 %
|1 Monat
|+1,03 %
|3 Monate
|+56,74 %
|1 Jahr
|+540,86 %
Informationen zur Western Digital Aktie
Es gibt 339 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,30 Mrd.EUR € wert.
Börsenstart USA - 30.03. - Dow Jones stark +0,55 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology und Co.
Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,78 %.
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Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.