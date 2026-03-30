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    Basler veröffentlicht Jahresabschluss 2025, Ausblick 2026 & Dividenden

    Das Unternehmen setzt seinen Wachstumskurs fort: Umsatz, Auftragseingang und Cashflow steigen deutlich, die Profitabilität verbessert sich spürbar und der Ausblick bleibt ambitioniert.

    Basler veröffentlicht Jahresabschluss 2025, Ausblick 2026 & Dividenden
    Foto: Basler AG
    • Umsatz 224,5 Mio. € (+22 % vs. 2024) und Auftragseingang 237,1 Mio. € (+23 %).
    • Stark verbesserte Profitabilität: EBITDA 34,9 Mio. €, EBIT‑Marge 7,9 %, EBT 16,2 Mio. € (EBT‑Marge 7,2 %), Jahresüberschuss 11,6 Mio. €, Ergebnis je Aktie 0,38 €.
    • Freier Cashflow deutlich gestiegen auf 18,5 Mio. € (Vorjahr 1,4 Mio.), gestützt durch Abbau erhöhter Lagerbestände (Korrektur des Vorjahreswerts vorgenommen).
    • Dividendenvorschlag für 2025: 0,11 € je Aktie (≈30 % des Nettoergebnisses), zur Beschlussfassung auf der Hauptversammlung 2026.
    • Prognose 2026: Umsatzkorridor 232–257 Mio. €, erwartete EBIT‑Marge 6,5–10 %; Q1 2026 voraussichtlich über der Marge, insgesamt aber eingeschränkte Sichtbarkeit und geopolitische Unsicherheiten.
    • Wachstumstreiber: Großprojekte in China und USA (Logistik, KI‑Hardware, Batterieproduktion), Belebung des Europageschäfts, positive Wirkung struktureller Maßnahmen und Sortimentserweiterung; Ziel: Klimaneutralität Scope 1+2 bis 2030.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Basler ist am 31.03.2026.

    Der Kurs von Basler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,610EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,93 % im Minus.
    6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,700EUR das entspricht einem Plus von +0,71 % seit der Veröffentlichung.


    Basler

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