Die Tweets von Trump zum Iran sprechen Bände: einerseits spricht er von einer neuen Führung und guten Verhandlungen - und droht Teheran gleichzeitig mit totaler Vernichtung! Warum aber droht er mit Vernichtung, wenn es doch angeblich gute Verhandlungen mit einer neuen, rationaleren Führung im Iran gibt? Nur wenige Minuten später hat US-Aussenminister Rubio dann genau das Gegenteil erzählt - der Iran bestreitet ohnehin weiter, dass es überhaupt Verhandlungen geben würde. Trump hat die Kontrolle verloren: er verspricht, dass die Energieinfrastruktur des Iran nicht angegriffen werde (und verlängert dabei immer wieder die Fristen), während gleichzeitig (vermutlich) Israel diese Energieinfrastruktur eben doch angreift! Also bleibt Trump nur das unkalkulierbare Risiko, Bodentruppen zum Einsatz zu bringen, um die Strasse von Hormus zu befreien..

Hinweise aus Video:

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Das Video "Trump im Iran-Krieg: Verräterische Tweets zeigen seine Niederlage! " sehen Sie hier..