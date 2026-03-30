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    Marktgeflüster

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    Trump im Iran-Krieg: Verräterische Tweets zeigen seine Niederlage!

    Warum aber droht er mit Vernichtung, wenn es doch angeblich gute Verhandlungen mit einer neuen, rationaleren Führung im Iran gibt?

    Die Tweets von Trump zum Iran sprechen Bände: einerseits spricht er von einer neuen Führung und guten Verhandlungen - und droht Teheran gleichzeitig mit totaler Vernichtung! Warum aber droht er mit Vernichtung, wenn es doch angeblich gute Verhandlungen mit einer neuen, rationaleren Führung im Iran gibt? Nur wenige Minuten später hat US-Aussenminister Rubio dann genau das Gegenteil erzählt - der Iran bestreitet ohnehin  weiter, dass es überhaupt Verhandlungen geben würde. Trump hat die Kontrolle verloren: er verspricht, dass die Energieinfrastruktur des Iran nicht angegriffen werde (und verlängert dabei immer wieder die Fristen), während gleichzeitig (vermutlich) Israel diese Energieinfrastruktur eben doch angreift! Also bleibt Trump nur das unkalkulierbare Risiko, Bodentruppen zum Einsatz zu bringen, um die Strasse von Hormus zu befreien..

    Hinweise aus Video:

    1. Hausse im MOVE-Index – Crash im System? Alarmstufe Rot am Anleihenmarkt

    2. S&P 500: Top-Stratege sieht Korrektur-Ende trotz Iran-Krise

     

    Das Video "Trump im Iran-Krieg: Verräterische Tweets zeigen seine Niederlage! " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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