Börsen Update
Börsen Update USA - 30.03. - Dow Jones stark +0,57 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:52) bei 45.326,46 PKT und steigt um +0,57 %.
Top-Werte: Salesforce +3,05 %, American Express +2,96 %, Walt Disney +2,50 %, Travelers Companies +2,05 %, Visa (A) +1,93 %
Flop-Werte: Caterpillar -3,07 %, Cisco Systems -2,71 %, Merck & Co -0,77 %, NVIDIA -0,36 %, Apple -0,24 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:52) bei 23.029,75 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: Palo Alto Networks +6,61 %, Insmed +6,32 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +4,41 %, Verisk Analytics +3,70 %, Workday (A) +3,65 %
Flop-Werte: Western Digital -7,78 %, Micron Technology -7,72 %, Marvell Technology -6,00 %, Seagate Technology Holdings -4,63 %, Lam Research -4,50 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:53) bei 6.360,25 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: Palo Alto Networks +6,61 %, ServiceNow +5,75 %, Arthur J.Gallagher +4,85 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +4,41 %, Broadridge Financial Solutions +4,40 %
Flop-Werte: Sysco -14,39 %, Coherent -8,91 %, Boston Scientific -8,65 %, CIENA -8,63 %, Western Digital -7,78 %
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