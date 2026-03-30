Scout24 Aktie mit Kurssprung +4,93 % - 30.03.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Scout24 Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,93 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Scout24 Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 65,93€, mit einem Plus von +4,93 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

Obwohl sich die Scout24 Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -25,95 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Scout24 Aktie damit um +3,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Scout24 -26,49 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,74 % geändert.

Scout24 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,51 % 1 Monat -11,92 % 3 Monate -25,95 % 1 Jahr -34,22 %

Informationen zur Scout24 Aktie

Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,98 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 30.03.2026 im DAX.

EQS Post-admission Duties announcement: Scout24 SE / Announcement corresponding to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 in its current version and Art. 2 para. 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 Scout24 SE: Release …

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Scout24 SE: Veröffentlichung …

So schlagen sich die Wettbewerber von Scout24

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,18 %.

Scout24 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.