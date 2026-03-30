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    Beatbot präsentiert den Gewinner des iF DESIGN AWARD 2026, den Sora 30, sowie den neuen Sora 10 für mühelosen Frühjahrsputz

    Beatbot präsentiert den Gewinner des iF DESIGN AWARD 2026, den Sora 30, sowie den neuen Sora 10 für mühelosen Frühjahrsputz
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    Eine preisgekrönte Innovation, die die intelligente Poolpflege zu einem Ausdruck eines unkomplizierten Lebensstils macht

    BERLIN, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, ein weltweit führender Anbieter innovativer Poolroboter, läutet den Frühling mit der Einführung von zwei neuen Modellen seiner Sora-Reihe ein: dem Beatbot Sora 30, Gewinner des iF DESIGN AWARD 2026, und dem Beatbot Sora 10, einem neuen Einsteigermodell, das intelligente Poolreinigung für mehr Menschen zugänglich machen soll. Die neue Sora-Serie wurde für eine zuverlässige und mühelose Poolpflege entwickelt und unterstützt Poolbesitzer mit leistungsstarker Technik und durchdachtem Design bei der saisonalen Reinigung.

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    Beatbot unveils the award-winning Sora 30 and new Sora 10.

    Die neu eingeführten Poolroboter der Beatbot Sora-Serie sorgen für eine lückenlose Reinigung von Boden, Wänden, Wasserlinien und Plattformen. Sowohl der Beatbot Sora 30 als auch der Beatbot Sora 10 verfügen über eine leistungsstarke Saugleistung von 6.800 GPH, einen besonders großen Schmutzbehälter mit 5 l Fassungsvermögen und 150-μm-Filterung sowie eine intelligente Parkfunktion für einfaches Herausnehmen, wodurch Poolbesitzer mit weniger Aufwand für saubereres Wasser sorgen können. Die beiden kabellosen Poolroboter zeichnen sich zudem durch kräftige Farbakzente aus, die einen Kontrast zu den tiefschwarzen Oberflächen bilden und so einen modernen optischen Akzent setzen, der die Umgebung am Pool perfekt ergänzt.

    Diese Poolroboter wurden für konstante Leistung entwickelt und suchen aktiv nach flachen Bereichen und Plattformen, um eine umfassendere Abdeckung des Pools zu gewährleisten. Angetrieben von Beatbots innovativer HydroBalance-Struktur bieten sie während des gesamten Reinigungsprozesses eine starke Saugkraft und stabile Bewegung.

    Der preisgekrönte Beatbot Sora 30 hebt sich zudem durch ein raffiniertes, minimalistisches Design ab, das sich durch weiche Konturen, klare, fließende Linien und eine unverwechselbare Struktur auszeichnet, die ihm ein wiedererkennbares Aussehen verleiht und ihn gleichzeitig natürlich in die Gartenumgebung einfügt. Er verbessert zudem die Leistung mit einem 10.000-mAh-Akku, der bis zu fünf Stunden Bodenreinigung für längere Reinigungszyklen ermöglicht.

    Der Beatbot Sora 30 ist ist zu einem UVP von 899 € erhältlich, während der Beatbot Sora 10 699 € kostet. Verbraucher können ihre Bestellungen ab sofort auf der offiziellen Website von Beatbot und bei Amazon aufgeben.

    Um Poolbesitzern mehr Auswahl zu bieten und die Frühjahrspflege des Pools noch einfacher zu gestalten, hat Beatbot außerdem seine „Spring Cleaning"-Aktion gestartet. Für begrenzte Zeit werden ausgewählte Produkte auf der offiziellen Website von Beatbot und bei Amazon mit bis zu 35 % Rabatt angeboten.

    Informationen zu Beatbot

    Beatbot ist die weltweit am schnellsten wachsende Premium-Marke für Roboter-Poolreiniger. Angetrieben von kontinuierlicher Innovation ermöglicht das Unternehmen seinen Kundinnen und Kunden, ihr Poolerlebnis zu perfektionieren und ihren Alltag zu bereichern.

    Beatbot wurde mit dem Ziel gegründet, die Poolpflege durch intelligente Technik und innovatives Design neu zu gestalten. Das Unternehmen hält rund 490 Patente (erteilte und angemeldete) und wird von einem Team getragen, das zu 60 % aus F&E-Experten besteht. Das Unternehmen entwickelt fortschrittliche Automatisierungstechnologien, die eine einfache Handhabung mit hoher Leistungsfähigkeit und durchdachter Gestaltung verbinden. Mit diesem Anspruch setzt Beatbot neue Maßstäbe für moderne Poolpflege und integriert seine Technologie so nahtlos wie möglich in den Alltag der Anwenderinnen und Anwender.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945378/Beatbot_unveils_award_winning_Sora_30_Sora_10.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2854174/Beatbot_logo.jpg

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/beatbot-prasentiert-den-gewinner-des-if-design-award-2026-den-sora-30-sowie-den-neuen-sora-10-fur-muhelosen-fruhjahrsputz-302728940.html



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